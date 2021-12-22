Масштабный мод «Хроники Миртаны: Архолос» для «Готики 2» скачали свыше 110 тысяч раз

10 декабря вышел один из самых масштабных фанатских модов для Gothic II: Gold Edition — «Хроники Миртаны: Архолос». Мы немного о нём рассказывали: разработчики обещали свыше 170 квестов, сотни новых предметов, совершенно новый остров, персонажей и более 60 часов геймплея.

Спустя десять дней разработчики поделились статистикой — модификацию скачали свыше 100 тысяч пользователей. Средний онлайн составляет около 30 тысяч. И эта статистика только по Steam. На момент написания заметки у «Архолоса» рейтинг составляет 98% на основе примерно 3,7 тысячи отзывов.

Сейчас команда готовит самый большой патч (1.1.0), который должен исправить значительные баги. Разработчики отмечают, что отдельно переустанавливать модификацию не нужно. При этом всех пользователей, которые в игре стали владельцами домов в Архолосе, ждёт небольшой рождественский подарок.

Следить за страницей проекта можно на сайте ModDB.