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    Мэтт Мерсер мог стать одним из рассказчиков Baldur’s Gate 3

    25 марта 2024
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    25.03.2024
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    Мэтт Мерсер мог стать одним из рассказчиков Baldur's Gate 3

    Глава Larian Свен Винке в рамках GDC 2024 рассказал, что в Baldur’s Gate 3 могли сделать несколько рассказчиков.

    В качестве одного из вариантов рассматривали даже ведущего Critical Role Мэтта Мерсера.

    Но разработчики поняли, что это не сработает, когда посмотрели тестовую сцену.

    Было ясно, что если мы решим так делать, то это будет невероятно дорого. <…> Мы уже тогда думали о Мэтте Мерсере. Но мы поняли, что это, вероятно, не сработает.

    Ранее Винке рассказал, что студия не будет делать продолжение BG3 и дополнения для него.

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