Мэтт Ривз: новый «Бэтмен» радикально отличается от предыдущих фильмов

Warner Bros. представила на CinemaCon ролик о создании «Бэтмена» Мэтта Ривза, в котором авторы поделились некоторыми подробностями грядущей картины.
Видео пока нет в сети, зато СМИ выделили из него самые главные моменты.
Так, режиссер рассказал, что это будет «эмоциональный фильм о Бэтмене», которого мы никогда раньше не видели. По его словам, он будет «радикально отличаться» от всех предыдущих лент о Темном рыцаре.
Хотя в основу картины лег комикс «Бэтмен: Год первый», новый фильм не будет историей происхождения героя, но останется «определяющей» и «личной».
«Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет 4 марта 2022 года.
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