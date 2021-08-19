Майкл Китон трижды перечитал сценарий «Флэша», чтобы разобраться в нем

Майкл Китон, исполнивший роли Темного рыцаря в фильме Тима Бертона и Стервятника в «Человеке-пауке», в интервью The Hollywood Reporter признался, что не большой фанатов супергеройских фильмов и комиксов в целом.
По его словам, помимо «Бэтмена» он не смотрел ни один кинокомикс до конца.
У меня руки до этого не доходили. <…> Когда я отправился сниматься в фильме Marvel в Атланте… Это был целый город, посвященный Marvel. Они будут снимать фильмы Marvel вечно. Я умру, а они продолжат выпускать фильмы Marvel.
Актер рассказал, что не особо понимают концепцию мультивселенной. К примеру, авторы «Морбиуса» от Sony, в котором он вновь должен сыграть Стервятника, так и не смогли ему объяснить ее.
Я киваю, как будто понимаю, о чем они толкуют. Говорю: «Ага». А сам про себя думаю: «С тем же успехом вы можете попытаться объяснить мне квантовую физику прямо сейчас». В конечном итоге они посмотрели на меня и начали смеяться. «Ты же не понимаешь, о чем мы говорим, да?» — спросили они.
Также Майкл очень рад, что ему предложили вернуться к роли Бэтмена в сольном фильме о Флэше. Китон всегда считал, что сможет еще раз круто сыграть этого персонажа. Однако актеру пришлось трижды перечитать сценарий картины, чтобы разобраться в параллельных вселенных.
Теперь я понимаю этого персонажа на другом уровне. Я полностью его уважаю. И уважаю то, что люди пытаются с ним сделать. Я никогда не смотрел на него, как на какую-то глупость . Это не было глупостью, когда я снимался в фильме. Но теперь этот герой — большое культурное явление.
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