    3
    Новости

    Мэттью Льюис рассказал о встрече с Аланом Рикманом в конце съемок последнего «Гарри Поттера»

    14 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    14.04.2021
    437
    0 минут на чтение
    1

    Мэттью Льюис, исполнивший роль Невилла в «Гарри Поттере», в подкасте Inside of You поделился трогательной историей о встрече с Аланом Рикманом в один из последних съемочных дней второй части «Даров смерти».

    Я пошел к его трейлеру… И просто выдал ему:« Эй, я знаю, что это ваш последний день, и я просто хочу сказать, что было невероятно работать с вами». <…> «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили мне работать с вами в течение 10 лет, вы никогда не кричали на меня и всегда относились к нам, как к равным».

    По словам актера, Рикман его немного пугал, так что общались они довольно мало. Тем не менее он очень ценил время, когда они работали вместе.

    Он ответил: «Заходи». Поставил чайник, мы выпили по чашке чая и поболтали о моей будущей карьере, а еще он дал мне некоторые советы.

    Об Алане, который умер в 2016 году от рака, очень тепло отзывались и другие коллеги по «Гарри Поттеру», в том числе Дэниел Рэдклифф.

    Читайте также

    10 лучших ролей Алана Рикмана

    10 лучших ролей Алана Рикмана

     Алексей Ионов |  20.01.2016

    От международного террориста до истинного джентльмена, от ворчливого ангела до тёмного мага с золотым сердцем.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Ирина Итиль «Бог из машины»
      0
      3508
      Ирина Итиль «Бог из машины»

      На приёме у психотерапевта старший лейтенант Ситара Вадма пыталась припомнить, когда богиня явилась в первый раз. Кажется, это случилось при втором подключении к системе инопланетного корабля.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      45259
      Читаем книгу Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»: византийская космоопера

      Во фрагменте посол шахтёрской станции Махит Дзмаре осматривает мёртвое тело предыдущего посла. И уже по первому впечатлению кажется, что Махит оказалась в центре политических интриг.

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      113269
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге 4
      0
      50855
      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

      Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
      0
      60107
      Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

      Вторая часть хроники из будней Прачечной — самой секретной британской спецслужбы.

      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили 13
      0
      103472
      «Утиные истории» закрыты. За что мы их полюбили

      Семья и приключения на первом плане. А ещё — целый ворох камео!

      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
      0
      106772
      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

      Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»
      0
      247354
      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

      Новый ролик от Hobby World.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить