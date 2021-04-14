Мэттью Льюис рассказал о встрече с Аланом Рикманом в конце съемок последнего «Гарри Поттера»

Мэттью Льюис, исполнивший роль Невилла в «Гарри Поттере», в подкасте Inside of You поделился трогательной историей о встрече с Аланом Рикманом в один из последних съемочных дней второй части «Даров смерти».

Я пошел к его трейлеру… И просто выдал ему:« Эй, я знаю, что это ваш последний день, и я просто хочу сказать, что было невероятно работать с вами». <…> «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили мне работать с вами в течение 10 лет, вы никогда не кричали на меня и всегда относились к нам, как к равным».

По словам актера, Рикман его немного пугал, так что общались они довольно мало. Тем не менее он очень ценил время, когда они работали вместе.

Он ответил: «Заходи». Поставил чайник, мы выпили по чашке чая и поболтали о моей будущей карьере, а еще он дал мне некоторые советы.

Об Алане, который умер в 2016 году от рака, очень тепло отзывались и другие коллеги по «Гарри Поттеру», в том числе Дэниел Рэдклифф.