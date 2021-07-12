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    Новости

    Миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал на суборбитальном ракетоплане

    12 июля 2021
    12.07.2021
    985
    1 минута на чтение
    Миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал на суборбитальном ракетоплане

    Миллиардер Ричард Брэнсон и пять членов экипажа совершили успешный полёт на ракетоплане VSS Unity, который разработала его же компания Virgin Galactic. Судно впервые с полной нагрузкой и экипажем достигло уровня 80 километров. Компания вела прямой эфир всего полёта:

    На борту находились двое пилотов и четверо специалистов, включая Брэнсона. До этого пилоты уже управляли ракетопланом.

    Для судна это уже 22-й полёт. Запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел Unity из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров. После этого судно включило двигатели и летело самостоятельно.

    VSS Unity разогнался до скорости в три Маха — в три раза быстрее скорости звука. Судно достигло рубежа в 80 километров, несколько минут пробыло в невесомости, а потом начало приземление. Ракетоплан приземлился на взлётно-посадочную полосу как обычный планер. Судно сконструировано не как космический корабль, а как ракетоплан (самолёт с ракетным двигателем), и это значит, что Unity не может выйти на орбиту Земли и остаться там.

    О границе космоса в последнее время ведутся ожесточённые споры. В конце июля в космос на судне своей компании Blue Origin должен отправиться другой миллиардер, Джефф Безос (бывший глава Amazon). Его корабль собирается достигнуть границы в 100 километров — именно за пределами этой черты принято отсчитывать космос. По крайней мере, так считает Международная авиационная федерация. Так что формально полёт Брэнсона приравнивают к суборбитальным. С другой стороны, в США границей космоса исторически считают высоту в 80 километров (50 миль).

    Перед полётом Брэнсона Blue Origin даже опубликовала сообщения, в которых отказалась считать полёт космическим — мол, лишь 4% населения мира признают 80 километров космической границей. Компания опубликовала инфографику с технологическими особенностями двух запусков.

    Безос отправится в космос 20 июля на корабле New Shepard. Он представляет собой герметичную капсулу, которую выводит на орбиту многоразовая ракета-носитель.

    После полёта Брэнсона глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что российские олигархи тоже будут вкладываться в развитие космических технологий.

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