Миллиардер Ричард Брэнсон успешно слетал на суборбитальном ракетоплане

Миллиардер Ричард Брэнсон и пять членов экипажа совершили успешный полёт на ракетоплане VSS Unity, который разработала его же компания Virgin Galactic. Судно впервые с полной нагрузкой и экипажем достигло уровня 80 километров. Компания вела прямой эфир всего полёта:

На борту находились двое пилотов и четверо специалистов, включая Брэнсона. До этого пилоты уже управляли ракетопланом.

Для судна это уже 22-й полёт. Запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел Unity из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров. После этого судно включило двигатели и летело самостоятельно.

VSS Unity разогнался до скорости в три Маха — в три раза быстрее скорости звука. Судно достигло рубежа в 80 километров, несколько минут пробыло в невесомости, а потом начало приземление. Ракетоплан приземлился на взлётно-посадочную полосу как обычный планер. Судно сконструировано не как космический корабль, а как ракетоплан (самолёт с ракетным двигателем), и это значит, что Unity не может выйти на орбиту Земли и остаться там.

О границе космоса в последнее время ведутся ожесточённые споры. В конце июля в космос на судне своей компании Blue Origin должен отправиться другой миллиардер, Джефф Безос (бывший глава Amazon). Его корабль собирается достигнуть границы в 100 километров — именно за пределами этой черты принято отсчитывать космос. По крайней мере, так считает Международная авиационная федерация. Так что формально полёт Брэнсона приравнивают к суборбитальным. С другой стороны, в США границей космоса исторически считают высоту в 80 километров (50 миль).

Перед полётом Брэнсона Blue Origin даже опубликовала сообщения, в которых отказалась считать полёт космическим — мол, лишь 4% населения мира признают 80 километров космической границей. Компания опубликовала инфографику с технологическими особенностями двух запусков.

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ

— Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2021