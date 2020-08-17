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    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    17 августа 2020
    Кот-император
    17.08.2020
    14218
    0 минут на чтение
    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    22 августа исполняется 100 лет (!) со дня рождения Рэя Брэдбери, одного из самых известных и влиятельных фантастов XX века. Его любят как наши авторы и редакторы, так и читатели. Обычно к юбилею мы готовим интересные материалы, но в этот раз хотим вместе с вами опубликовать ещё и большой душевный пост!

    Расскажите в комментариях о любимом произведении, которое связано с Рэем Брэдбери! Будем рады увидеть ваши впечатления о рассказах, романах или даже экранизациях! Самые интересные ответы мы соберём и опубликуем 22 августа. Ориентируйтесь на подборку ко дню рождения Терри Пратчетта.

    Оставлять впечатления можно как в комментариях на сайте, так и в соцсетях. 500-1000 знаков вполне достаточно для одного пункта.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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