«Мир Дикого Запада» закончится на 5 сезоне. Но HBO пока не продлила сериал

В середине августа подошёл к концу четвёртый сезон научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Финальный эпизод обернулся клиффхэнгером, который подразумевает пятый сезон. И по словам создательницы, продюсера Лизы Джой, команда первоначально планировала пять сезонов — но HBO пока не продлила проект.

Осторожно, спойлеры! Дальше будут спойлеры к последним сериям.

Мы всегда полагали, что «Мир Дикого Запада» должен пройти полный круг и вернуться на Дикий Запад. Но это должно произойти с Долорес, которая в прошлом была просто игроком в играх других людей. Теперь она написала свою собственную игру. Просто чтобы закрыть многое из того, что мы видели раньше, например, флэшфорварды с Человеком в Чёрном и прочие сцены, мы написали план пятого сезона. Но жизнь может иметь другие планы, так что мы надеемся на лучшее. Лиза Джой, шоураннер

Финал четвёртого сезона завершился на том, что обновлённая версия Долорес построила улучшенный вариант оригинального парка «Мир Дикого Запада», чтобы дать человечеству ещё один шанс на искупление. Шанс, который упускали и гости, и хозяева парка. Ключевое отличие в том, что на этот раз контролировать всё будет Долорес.

Она была «игрушкой» людей. Она прожила бесчисленные жизни и перезагрузки, где она была во власти гостей парка, прислуживала их порокам и т.д. Она достаточно узнала природу человека, и может быть, теперь зная о ней, сконструирует парк так, чтобы у людей появилась какая-нибудь надежда. Лиза Джой, шоураннер

HBO пока не объявили о продлении сериала. Представитель канала в комментарии io9 также не стал подтверждать или опровергать.