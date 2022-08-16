    3
    Новости

    «Мир Дикого Запада» закончится на 5 сезоне. Но HBO пока не продлила сериал

    16 августа 2022
    16.08.2022
    871
    1 минута на чтение
    «Мир Дикого Запада» закончится на 5 сезоне. Но HBO пока не продлила сериал

    В середине августа подошёл к концу четвёртый сезон научно-фантастического сериала «Мир Дикого Запада». Финальный эпизод обернулся клиффхэнгером, который подразумевает пятый сезон. И по словам создательницы, продюсера Лизы Джой, команда первоначально планировала пять сезонов — но HBO пока не продлила проект.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Дальше будут спойлеры к последним сериям.

    Мы всегда полагали, что «Мир Дикого Запада» должен пройти полный круг и вернуться на Дикий Запад. Но это должно произойти с Долорес, которая в прошлом была просто игроком в играх других людей. Теперь она написала свою собственную игру. Просто чтобы закрыть многое из того, что мы видели раньше, например, флэшфорварды с Человеком в Чёрном и прочие сцены, мы написали план пятого сезона. Но жизнь может иметь другие планы, так что мы надеемся на лучшее.

    Лиза Джой, шоураннер 

    Финал четвёртого сезона завершился на том, что обновлённая версия Долорес построила улучшенный вариант оригинального парка «Мир Дикого Запада», чтобы дать человечеству ещё один шанс на искупление. Шанс, который упускали и гости, и хозяева парка. Ключевое отличие в том, что на этот раз контролировать всё будет Долорес.

    Она была «игрушкой» людей. Она прожила бесчисленные жизни и перезагрузки, где она была во власти гостей парка, прислуживала их порокам и т.д. Она достаточно узнала природу человека, и может быть, теперь зная о ней, сконструирует парк так, чтобы у людей появилась какая-нибудь надежда.

    Лиза Джой, шоураннер

    HBO пока не объявили о продлении сериала. Представитель канала в комментарии io9 также не стал подтверждать или опровергать.

    Читайте также

    «Мир Дикого Запада», 3 сезон: свобода от самих себя 9

    «Мир Дикого Запада», 3 сезон: свобода от самих себя

     Александра Злотницкая |  08.05.2020

    Хотя создатели отказались от нелинейного повествования, сериал всё ещё удивляет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    978
    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Наши 90-е — это их 80-е

    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина 4
    0
    7729
    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина

    Что скрывается под крышкой со зловещим драконом и почему эта игра вызвала столько споров, но притом разлетается по всему миру, как горячие пирожки?

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    106230
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»
    0
    56306
    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»

    Удастся ли вернуть магию в Вестерос?

    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir
    0
    117534
    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir

    Будет много геймплея!

    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек
    0
    99603
    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек

    Ностальгическая хроноопера о мечтах, которые мы потеряли.

    «Та, что стала Солнцем»: драматичное фэнтези, вдохновленное историей Китая
    0
    146291
    «Та, что стала Солнцем»: император Китая, вы женщина?

    Главный герой основан на реальной личности — первый император династии Мин, бывший крестьянин и монах, возглавивший восстание против монголов.

    «Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев
    0
    194545
    «Добыча»: правильный Хищник против настоящих индейцев

    Охотничьи хитрости, кровавые битвы, и в кои-то веки достаточно внимания уделено самому яутжа.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить