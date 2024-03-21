«Модель для сборки» проведет концерты в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде

Легендарный нарративный подкаст выступит с новой программой «Голос галактики» — 6 апреля в Санкт-Петербурге и 13 апреля впервые в Нижнем Новгороде.
Гостей ждут тематическая музыка, космическая поэзия и рассказы «от мастеров жанра», которые выбрал литературный редактор Сергей Чекмаев.
Персонажей озвучит бессменный Владислав Копп, а за музыку по традиции отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.
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Редактор
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