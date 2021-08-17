«Монстры на каникулах»: Sony планирует продать четвёртую часть на Amazon

По данным THR, Sony ведёт переговоры с Amazon о судьбе анимационного фильма «Монстры на каникулах: Трансформация». Картина может миновать кинотеатры и выйти сразу на Prime Video. Сделку оценивают в 100 миллионов долларов.
В этом году Sony уже подобным образом «сплавила» на Netflix анимационный фильм «Митчеллы против машин». А летом на Amazon вышел блокбастер «Война будущего», купленный компанией у Paramount.
Неизвестно, по какой именно модели будет распространяться фильм. Возможно, стриминг и кинокомпания поступят как с мультфильмом «Лука»: картина появится в онлайн-кинотеатре в США, а в других странах выйдет в традиционный прокат.
Сюжет четвёртой части вращается вокруг изобретения Ван Хельсинга, который создал «монстрицифирующий луч». Устройство превратило монстров в людей, а людей в монстров, и теперь команда отправляется в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании.
Пока что четвёртая часть всё ещё запланирована на 21 октября.
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