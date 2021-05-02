«Митчеллы против машин»: почему стоит посмотреть робоапокалипсис для всей семьи

Ура! Отличный день для Кэти Митчелл — девочки-подростка, снимающей глупые ролики на ютуб со своей собакой: её приняли в киношколу! Но есть проблемы: папа, который, конечно, сам по себе очень классный и позитивный, но всё же очень несносный, не даёт ей встретиться с новыми друзьями, потому что, видите ли, «давайте в последний раз проведём все вместе время и проедем через всю страну на машине». Кэти нравится и чудаковатая мама, и одержимый динозаврами брат, но всё это так не вовремя и раздражающе… Однако все эти проблемы меркнут на фоне того, что началось восстание машин, а сами Митчеллы по чистой случайности оказались последними людьми на земле.

The Mitchells vs. the Machines Жанр: семейная фантастика

Режиссёр: Майк Рианда

Продюсеры: Фил Лорд и Кристофер Миллер

Роли озвучили: Эбби Джейкобсон, Дэнни Макбрайд, Майя Рудольф

Премьера: 30 апреля 2021-го, сразу на Netflix

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Человек-Паук: Через вселенные» (2018), «Семейка Уиллоби» (2020)

«Митчеллы против машин», как и большая часть проектов 2020 года, имеет сложную прокатную судьбу, но фильму в итоге повезло едва ли не больше, чем остальным. Во-первых, распространение через Netflix во времена пандемии по умолчанию лучше кинотеатрального релиза (если речь идёт не о хите Pixar, на который люди пошли бы даже в апокалипсис). Во-вторых, особенности фильма таковы, что от просмотра на экранах ноутбуков он выигрывает больше, чем если бы его показывали на широких экранах кинотеатров. И это довольно странно, ведь «Митчеллов» постоянно сравнивали и продолжают сравнивать с «Человеком-пауком: Через вселенные» — одной из самых киногеничных работ Sony.

Кстати, о ней «Человек-Паук: Через вселенные»: шесть Пауков против коллайдера Толпа альтернативных версий супергероя собралась, чтобы представить публике одного — Майлза Моралеса. И получилось это действительно весело.

Но «Митчеллы» унаследовали от этого фильма один из главных секретов: не очень качественные текстуры объектов и плоские задники могут стать фичей, а не багом, если грамотно встроить их в стиль.

А стиль у «Митчеллов» феерический! Основное внимание при анимации уделяется резкости и динамичности движений персонажей и их сверхэкспрессивной, вылезающей за края лиц мимике. То, как движутся персонажи, насколько тщательно и любовно детализированы их образы (причём не всегда графикой: например, волосы на теле Рика Митчелла просто обозначены рисунком по коже), впечатляет и помогает отвлечься от одинаковой текстуры различных объектов. А писаные задники и вовсе воспринимаются как элемент стиля: этакая иллюстративность, лёгкая постановочность происходящего, не вызывающая эффекта зловещей долины. И это хорошо вяжется с фишкой образа главной героини: то, что она воспринимает всё происходящее как неснятый фильм.

Также из «Человека-паука», очевидно, заимствована концепция постоянного сочетания разных техник анимации — но тут это сделано не (только) для головокружительного экшена и контраста между персонажами разных вселенных. Нет, обилие рисованной двухмерки, флэша, коллажа и фотоперекладки передаёт эстетику любительских ютуб-шоу и тиктока: на изображение постоянно накладываются фильтры, стикеры, ассеты персонажей меняются на примитивно нарисованные, как будто бы на бумажке и наклеенные поверх… Игра с подобной стилистикой порой немного отвлекает, но в то же время оно просто и гениально дополняет и даже немного оттеняет низкобюджетность графики.

Эти наивные эффекты отлично сочетаются с комедийным настроем фильма. Сложно поверить, что это дебютная работа; ещё страннее, что, помимо написания сценария к отдельным сериям «Гравити Фолза» (довольно крутым: например, именно он ответственен за «Летоуин» и «Дважды Диппера»), Майклу Рианде особенно похвастать нечем. А в «Митчеллах» он не только режиссёр, но ещё и сценарист — вместе с Джеффом Роу, также работавшему с ним над «Гравити Фолз».

Скорее всего, имело место влияние главных продюсеров фильма – Фила Лорда и Кристофера Миллера: во всяком случае, и в эстетике, и в сценарии чувствуется влияние другого их фильма, снятого в Sony — «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Схож комедийный тайминг, характеризация буквально всех персонажей через протянутую на весь сюжет шутку, связанную с ними, резкий переход от юмора к тихим душевным моментам и обратно — но при этом не выходя за рамки комедийного жанра…

«Митчеллы против машин» производят впечатление рельсово-линейного семейного роуд-муви с пошутеечками и драмой — и, в принципе, его подтверждают. Только вот роуд-муви увлекательное, шуточки смешные, а драма — трогательная, хотя, конечно, предсказуемая для взрослого зрителя. Естественно, семья в начале ругается, естественно, они переживают подъём, потом падение на самое дно опасной ситуации, а затем возвращение доверия друг к другу. В общем, это довольно типичный кэмпбелловский «путь героя», только с армией Фёрби и стикерами с опоссумами.

Пожалуй, единственное, что действительно сильно мешает просмотру, это не всегда уместные цитаты и отсылки к классике кинематографа. Это объяснимо тем, что Кэти — девочка насмотренная, а кино играет важную роль в её жизни, но зритель-то не обязательно киноман. Повествование подаётся не только с её точки зрения, и списать внезапные отсылки к «Терминатору», «Робокопу» и другим фильмам на особенности восприятия персонажа не получается. А меры подобным шуткам порой не знают, как и мемам, — уже известным и тем, которые пытается создать сам фильм. Но их с лихвой компенсируют другие шутки и удивительная трогательность главных персонажей, которые… на самом деле идеальная семья, и с ними хочется провести куда больше времени, чем отмерено хронометражем.

Всё это в совокупности создаёт странную картину: с одной стороны, это абсолютно традиционный, просто очень хороший, семейный фильм про семейные ценности с семьёй на главных ролях. С другой — он вряд ли одинаково понравится всей семье: его стилистика, постоянные шутки, ориентированные скорее на зумеров, чем на бумеров, могут просто не зайти аудитории постарше. Да и проблематика нацелена не столько на родителей, сколько именно на их детей: надо ценить время, проведённое с родными, родители тебя любят, будь с ними душевнее и терпимее. Стандартный набор, но рассказанный очень уж специфическим способом.

Но именно это делает «Митчеллов» идеальными для Netflix — и сложно поверить, что в начале был расчёт на кинотеатры.

Вопреки сложившемуся мнению, Netflix не так уж благоволит экспериментам. Конечно, его бизнес-модель открывает дороги для многих и многих аниматоров, которые бы просто не смогли поставить и окупить свой фильм традиционными методами. Но, как показывает практика, действительно оригинальные и самобытные работы имеют шанс бесславно увязнуть в море контента.

А вот «Митчеллы» с их ориентацией на семейный просмотр, с их понятностью, с их архетипической простотой (но не примитивностью) имеют все шансы стать хорошим хитом. По крайней мере, они этого заслуживают намного больше, чем иные крупные премьеры того же Netflix.