Как «Гравити Фолз» живёт после закрытия: книги и игры

Уже три года прошло с тех пор, как автобус увёз Диппера и Мэйбл навстречу новым приключениям, о которых нам не суждено узнать. Но сердце до сих пор щемит от знакомых звуков мелодии из опенинга. В особо хмурые дни так и хочется бросить всё, взять билет до Гравити Фолз и отправиться в мир бесконечного лета, тайн и волшебства. К счастью, облегчить тоску можно с помощью книг и игр, которые продолжают выпускать по мотивам сериала. Надеемся, этот список вам пригодится!

Книги и комиксы

В любом книжном магазине сейчас можно отыскать с десяток товаров по мотивам «Гравити Фолз» — от всевозможных тематических ежедневников до стикербуков. Мы рассмотрим только те издания, которые содержат оригинальную информацию по вселенной сериала и дополняют истории персонажей.

Гравити Фолз. Дневник 3

Тот самый таинственный дневник! Этот артбук и по совместительству крипто-энциклопедия выгодно отличается от аналогичных изданий по другим вселенным. Минимум скриншотов из сериала и пересказа сюжета, максимум любопытной информации про мистическую фауну Гравити Фолз. Кроме того, книга раскрывает величайший секрет сериала: настоящее имя Диппера — Мейсон! Текст приятно написан и хорошо переведён, и будет интересен как маленьким поклонникам «Гравити Фолз», так и взрослым.

Гравити Фолз. Графический роман

Комикс в нескольких томах, пересказывающий сюжет сериала. Незначительно дополняет глобальный сюжет и немного по-новому раскрывает персонажей.

Гравити Фолз. Коллекция коротких комиксов

Сборник комиксов, выпущенный по материалам бонусных мини-эпизодов. В книгу вошли 12 комиксов, среди них — «Путеводитель Диппера по необъяснимому», «Советы Мэйбл» и «Ремонт с Зусом».

Гравити Фолз. Забытые легенды

Совершенно новые истории с любимыми героями. Повествование ведётся от лица гнома Шмебьюлока, который, как выясняется, был заколдован чернокнижником и мог нормально говорить всего одну ночь в году. Том содержит четыре независимых истории в лучших традициях мультсериала. Нас ждёт противостояние Пасифики Нортвест и демона, крадущего лица, путешествие дяди Стэна внутри книги комиксов, измерение, в котором живут только разные версии Мэйбл, и ретро-детектив в стиле «Сверхъестественного» про молодых братьев Пайнс, расследующих дело о демоническом воре мебели.

По словам Алекса Хирша, это последний комикс о Гравити Фолз в истории. Но мы же помним, что никому нельзя доверять?

Диппер и Мэйбл. Сокровища Пиратов Времени

Диппер и Мэйбл вместе с путешественником во времени Блендином Блэндином отправляются на поиски сокровищ Пиратов Времени. Их ждут головокружительные и опасные приключения на Диком Западе, в Средневековье и в 20 705 году. Но где именно окажутся близнецы, решать читателю! Это книга-квест, в которой нужно выбирать варианты развития событий и «переходить» на соответствующие страницы. По заверениям Алекса Хирша, события этой книги не входят в канон, но тем не менее она содержит один большой официальный секрет. Если разгадать одну конкретную криптограмму, можно получить адрес веб-странички с секретным сюжетным поворотом.

Диппер и Мэйбл попадают в «место вне времени и пространства» и встречают божественное существо, похожее на гигантского аксолотля. Диппер спрашивает, что ему известно о Билле Сайфере. Аксолотль отвечает стихом, содержание которого связано с последней перевёрнутой фразой, произнесённой Биллом перед исчезновением в финальной серии. Она намекает на то, что злодей может возродиться и вернуться, — вот только неизвестно, когда.

Дневник Диппера и Мэйбл. Тайны, приколы и веселье нон-стоп!

Однажды Диппер нашёл на чердаке таинственный дневник и решил вести в нём записи, как в Журнале. Однако Мэйбл выпросила у брата право писать в дневник вместе с ним. В результате получилось сумбурное руководство, наполненное советами по борьбе с сверхъестественным, загадками и комментариями от Мэйбл и заметками от других персонажей. Книга интересна тем, что, как и сам сериал, содержит много отсылок к поп-культуре и интересных мелочей. Например, можно узнать, что Билл Сайфер симпатизирует Мэйбл — ведь она воплощение хаоса, а хаос ему по нраву.

Настольная игра «Гравити Фолз»

Кооперативная стратегия, рассчитанная на компанию до пяти человек включительно. Диппер, Мэйбл, дядя Стэн, Зус и Венди должны остановить трёх монстров, чинящих беспорядки в Гравити Фолз, пока обеспокоенные жители не выгнали детишек из города.

В основе геймплея лежит механика слухов — особых жетонов, которые монстры переворачивают красной стороной вверх, а герои — зелёной. Чем больше негативных слухов распространяет монстр, тем сложнее его победить, а чем больше хорошего говорят про Пайнсов, тем, напротив, легче. Затягивать партии ни в коем случае нельзя, ведь каждый ход обстановка в городе становится всё хуже и хуже. Что неожиданно — игра не переводная, это целиком и полностью отечественная разработка.

Официальные бесплатные мини-игры

За время выхода сериала в эфир на официальном сайте Disney был создан целый раздел мини-игр, посвящённых «Гравити Фолз». Помимо откровенно детских раскрасок, коллажей и аркад среди них есть вещи, которые могут понравиться и более взрослой аудитории. Сейчас некоторые игры недоступны из-за давности, поэтому мы приводим ссылки на «зеркала».

Простенькая RPG по мотивам 10 эпизода 1 сезона «Fight fighters». Боец из аркадного автомата Рамбл Макскирмиш решает отомстить Дипперу и Мэйбл и запереть их в видеоигре! Чтобы вернуться в реальный мир, брату и сестре необходимо пройти четыре уровня, собирая монетки и предметы, и победить двух боссов — лидера мужикотавров и самого Рамбла. «Месть Рамбла» сюжетно связана с другой игрой — «Квест Пайнсов». Особо дотошные игроки могут отыскать внутри игры двенадцать криптограмм-посланий и расшифровать их.

По сути, прямое продолжение «Мести Рамбла», которое никак не отличается по геймплею и механике. После победы над пиксельным каратистом Диппер и Мэйбл, вопреки ожиданиям, не возвращаются домой. Теперь их цель — выяснить, как же всё-таки выбраться из мира игры.

Эта мини-игра была выпущена в честь эпизода «Странногедон». Игрокам предлагается примерить роль Диппера или Мэйбл и отстоять Гравити Фолз, сражаясь с чудовищными приспешниками Била Сайфера.

Небольшой квест в стиле «escape room». Нам нужно выбраться из Хижины тайн, разгадывая загадки и собирая диковинки. Играть можно за Диппера и Мэйбл, причём прохождение отличается в зависимости от выбора персонажа.

Весь список официальных мини-игр по «Гравити Фолз» от Disney можно найти тут.

Мобильные и другие игры

Mystery Shack Attack (Атака на Хижину Тайн)

Неплохая игра в жанре Tower Defence для Android и iOS. Игроку необходимо выстраивать различные ограждения вокруг дома Дяди Стэна и защищать его от волн врагов: бигфутов, зомби, гномов, клонов Малыша Гидеона и многих других.

Gravity Falls: Legend of the Gnome Gemulets (Легенда о Гномских Гемулетах)

Единственная «большая» видеоигра по сериалу была разработана компанией Ubisoft и вышла на Nintendo 3DS в 2015 году. В этом платформере, идейном наследнике серии Rayman, Диппер и Мэйбл помогают гномам избавиться от проклятия и вернуть сокровище. Несмотря на отличную анимацию, запоминающиеся диалоги и полное соответствие духу сериала, игра получила много нелестных отзывов от критиков. В основном ругали за простое и короткое прохождение, скучный геймплей, медленных и несложных врагов. К сожалению, «Легенду о Гномских Гемулетах» можно порекомендовать только самым преданным поклонникам «Гравити Фолз».