Короткометражка «Монстрические питомцы» в честь анонса четвёртой части «Монстров на каникулах»

В честь анонса четвёртой части «Монстров на каникулах» Sony Pictures Animation выпустила короткометражку Monster Pets («Монстрические питомцы»). Её сюжет рассказывает о том, как Дракула воспитывает энергичного и любвеобильного питомца-монстра.

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Недавно Sony объявила, что четвертая часть «Монстров на каникулах» с подзаголовком Transformania выйдет в кинотеатрах раньше запланированного — 23 июля вместо 6 августа. Также компания опубликовала официальное лого ленты и описание сюжета. В синопсисе «Монстров на каникулах: Трансформания» подтвердили, что четвертая часть серии станет последним мультфильмом во франшизе.

К роли сценариста и исполнительного продюсера вернётся создатель франшизы Геннди Тартаковски, а в качестве режиссёров выступят Дженнифер Клуска и Дерек Драймон («Эй, Арнольд!»). Селена Гомес вернется к озвучению Мэйвис, дочери Дракулы.

Спродюсированный компаниями Columbia и Sony Pictures Animation, мультфильм «Монстры на каникулах» вышел в 2012 году. Семейный мультфильм с обилием отсылок на классические хорроры рассказывал историю Дракулы (Адам Сэндлер), который создал отель для монстров. После того, как мультфильм стал кассовым хитом, он превратился в полноценную франшизу: в 2015 году вышла её вторая часть, а в 2018 — третья.