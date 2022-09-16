Мультфильм по Пратчетту «Изумительный Морис» покажут в России

Российский прокатчик «Вольга» объявил, что покажет в Росси приключенческий фэнтезийный мультфильм «Изумительный Морис» по мотивам книги Терри Пратчетта.
Заодно «Вольга» показала локализованный постер:
Мориса в дубляже озвучит Сергей Бурунов — в оригинале озвучивал Хью Лори.
Роман мэтра — двадцать восьмой роман в цикле «Плоский мир». Он вышел в 2001 году, а на русском его издали в 2018-м. В книге Пратчетт обыгрывает историю гамельнского крысолова. Действие книги разворачивается вокруг хитроумного кота Мориса, который сдружился с крысами из подвала Незримого университета. Книгу традиционного относят к жанру юношеского фэнтези с элементами сказки — при этом её не приписывают ни к какому из подциклов.
В мае Sky показала первый трейлер:
Производством мультсериала занимаются студии Ulysses Filmproduktion и Studio Rakete совместно с ирландской студией Cantilever Media и британской Red Star Animation. Сценарий написал Терри Россио, известный по работе над «Пиратами Карибского моря», «Шреком» и мультфильмом «Аладдин». Дизайн персонажей — Картер Гудрич («Рататуй», «Храбрая сердцем»). Режиссёры — Тоби Генкель («Упс… Ной уплыл!», «Трио в перьях») и Флориан Вестерманн («Пришельцы в доме», «Упс… Ной уплыл!»).
В российском прокате мультфильм стартует 15 декабря.
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