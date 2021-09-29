    3
    Новости

    «Мы должны защитить семью»: первый трейлер мультфильма «Энканто»

    29 сентября 2021
    29.09.2021
    605
    0 минут на чтение
    «Мы должны защитить семью»: первый трейлер мультфильма «Энкаунто»

    Disney представила первый трейлер «Энканто» — своего следующего анимационного проекта!

    Оригинал

    Дубляж

    Картина расскажет об удивительной семейке Мадригалов, что живёт в горах Колумбии в волшебном доме. Когда-то члены семьи получили от этого места благословение, и теперь у каждого члена семейки есть свой дар: от способности исцелять до понимания языка птиц. Вот только у юной Мирабель никаких способностей нет. Но вскоре семейство сталкивается с катастрофой, дом начинает рушиться на глазах, а суперсилы покидают своих владельцев. Мирабель понимает, что она единственная надежда своей семьи!

    «Энканто» — новый проект Байрона Ховарда и Джареда Баша, создателей «Зверополиса». Помогают им Чариз Кастро Смит («Призраки дома на холме», «Изгоняющий дьявола»; она выступает ещё одним режиссёром) и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана»; написал новые песни).

    В российский прокат фильм выходит 25 ноября.

    Читайте также

    Я такая же особенная, как и вся моя семья»

    «Я такая же особенная, как и все в нашей семье» — вышел тизер-трейлер мультфильма «Энканто»

     Дмитрий Кинский |  08.07.2021

    Он выйдет в ноябре этого года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Доктор Кто»: возвращение Расселла Т. Дэвиса изменит сериал. Но как?
    0
    10408
    «Доктор Кто»: возвращение Расселла Т. Дэвиса изменит сериал. Но как?

    Кто ещё появится в сериале? Каким будет Доктор? Чего ждать от проекта?

    WB рассматривает вариант выпустить «Дюну» только в кинотеатрах — на фоне успеха «Годзиллы против Конга»
    0
    31767
    Обсуждаем «Дюну» Дени Вильнёва в 33-м выпуске подкаста

    О(б)суждаем новую ленту Дени Вильнёва

    Potion Craft: «Во все тяжкие» по-средневековому 3
    0
    17426
    Potion Craft: «Во все тяжкие» по-средневековому

    Простой, но очаровательный симулятор алхимика.

    Читаем космическую оперу «Вела»
    0
    62527
    Читаем космическую оперу «Вела»

    В центре сюжета поиски пропавшего корабля «Вела», который должен стать новой надеждой для умирающей планетной системы.

    «Основание»: мир, который построил Азимов 7
    0
    76491
    «Основание»: мир, который построил Азимов

    Что такое Основание, чем вдохновлялся Азимов — и какой в итоге стала придуманная им вселенная.

     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он! 3
    0
    111111
     «Рик и Морти», сезон 5… Да нормальный он!

    Смешные приключения безумного гения и его внука… а сериал точно про это?

    Читаем книгу: Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»
    0
    131937
    Брайан Наслунд «Кровь изгнанника»: не ждите слишком многого, и получите удовольствие

    Бодрое фэнтезийное приключение с обилием боевых сцен.

    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы
    0
    185484
    Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы

    Из потрёпанных клише получилось создать глубокую, философскую и очень трогательную историю, пробирающую до дрожи и поражающую в самое сердце.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить