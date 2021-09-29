«Мы должны защитить семью»: первый трейлер мультфильма «Энканто»

Disney представила первый трейлер «Энканто» — своего следующего анимационного проекта!

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Дубляж

Картина расскажет об удивительной семейке Мадригалов, что живёт в горах Колумбии в волшебном доме. Когда-то члены семьи получили от этого места благословение, и теперь у каждого члена семейки есть свой дар: от способности исцелять до понимания языка птиц. Вот только у юной Мирабель никаких способностей нет. Но вскоре семейство сталкивается с катастрофой, дом начинает рушиться на глазах, а суперсилы покидают своих владельцев. Мирабель понимает, что она единственная надежда своей семьи!

«Энканто» — новый проект Байрона Ховарда и Джареда Баша, создателей «Зверополиса». Помогают им Чариз Кастро Смит («Призраки дома на холме», «Изгоняющий дьявола»; она выступает ещё одним режиссёром) и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Моана»; написал новые песни).

В российский прокат фильм выходит 25 ноября.