«Я такая же особенная, как и все в нашей семье» — вышел тизер-трейлер мультфильма «Энканто»

Disney опубликовала первый тизер-трейлер нового фантастического мультфильма под названием «Энканто» (в оригинале — Encanto).
В центре сюжета бразильская семья, каждый член которой обладает волшебными способностями — все, кроме главной героини.
За постановку отвечают режиссеры «Зверополиса» Байрон Ховард и Джаред Браш, а музыку для картины напишет Лин-Мануэль Миранда, приложивший руку к «Гамильтону» и «Моане».
Премьера состоится 25 ноября.
Трейлер в оригинале
Трейлер на русском
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