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    «Я такая же особенная, как и все в нашей семье» — вышел тизер-трейлер мультфильма «Энканто»

    8 июля 2021
    08.07.2021
    600
    0 минут на чтение
    Я такая же особенная, как и вся моя семья»

    Disney опубликовала первый тизер-трейлер нового фантастического мультфильма под названием «Энканто» (в оригинале — Encanto).

    В центре сюжета бразильская семья, каждый член которой обладает волшебными способностями — все, кроме главной героини.

    За постановку отвечают режиссеры «Зверополиса» Байрон Ховард и Джаред Браш, а музыку для картины напишет Лин-Мануэль Миранда, приложивший руку к «Гамильтону» и «Моане».

    Премьера состоится 25 ноября.

    Трейлер в оригинале

    Трейлер на русском

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