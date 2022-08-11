«Мы скоро умрем?» — трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim наконец показал дебютный трейлер шестого сезона «Рика и Морти» — с кучей экшена и отсылок к поп-культуре.

В ролике Рик отрастил щупальца, как у Доктора Осьминога, Саммер обзавелась когтями на подобие X-23, а также герои обсуждают фильма «Крепкий орешек».

Премьера состоится 4 сентября 2022 года. Новые эпизоды будут выходить на еженедельной основе.