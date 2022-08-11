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    «Мы скоро умрем?» — трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

    11 августа 2022
    11.08.2022
    415
    0 минут на чтение
    «Мы скоро умрем?» —

    Adult Swim наконец показал дебютный трейлер шестого сезона «Рика и Морти» — с кучей экшена и отсылок к поп-культуре.

    В ролике Рик отрастил щупальца, как у Доктора Осьминога, Саммер обзавелась когтями на подобие X-23, а также герои обсуждают фильма «Крепкий орешек».

    Премьера состоится 4 сентября 2022 года. Новые эпизоды будут выходить на еженедельной основе.

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