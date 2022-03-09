На Amazon Prime Video больше нельзя смотреть фильмы и сериалы в РФ — даже с подпиской

В сети обратили внимание, что Amazon Prime Video ограничил доступ к своим фильмам и сериалам на территории России, даже если у пользователей есть активная подписка.

Сама компания незаметно заявила об этом 8 марта. Но есть хорошая новость: в техподдержке можно в частном порядке оформить возврат средств.

Для сравнения, Netflix тоже заблокировал свой онлайн-кинотеатр в РФ, но позволил им свободно пользоваться до окончания активной подписки.

Вместе с этим Amazon решил ограничить доступ к своей амбициозной MMORPG — New World. Теперь в России ее нельзя приобрести.