На «Авито» и «Юле» начали продавать неофициальный перевод «Сказки» Стивена Кинга

«Коммерсантъ» обратил внимание, что на неофициальных маркетплейсах («Авито», «Юла») в продаже появилось пиратское издание романа Стивена Кинга «Сказка». На Западе эта книга вышла в 2022-м. А в России Стивен Кинг запретил её выпускать (как и все последующие свои книги).

У этого издания «Сказки» указан переводчик (Борис Вар) и издательство (ИД «Трофейные книги» из Луганска). Но у книги нет ISBN — обязательного уникального международного номера, который присваивается каждому изданию для официальной продажи.

Кроме того, на «Авито» и «Юле» можно найти и роман Джоан Роулинг (под псевдонимом Роберт Гэлбрейт) «Чернильно-черное сердце» о детективе Корморане Страйке. Книга вышла в августе 2022-го, и её также официально не издавали в России.

На официальных маркетплейсах вроде «Вайлдберриз» и «Яндекс.Маркета» изданий от «Трофейных книг» не представлено.

Холдинг «Эксмо-АСТ», владеющий правами на выпуск романов Кинга, не может урегулировать выпуск «Сказки» в правовом поле — прав на эту книгу у холдинга нет.

Сейчас в России нет официальных правообладателей «Сказки» Стивена Кинга. Они вряд ли найдутся в ближайшем будущем, их не будет и у других его новых произведений. Маркетплейсам придется решать эту проблему самим, в том числе вырабатывать новые механизмы регулирования пользовательских соглашений. источник «Коммерсанта» в книжной отрасли