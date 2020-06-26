На CrowdRepublic открылся предзаказ настольной ролевой игры Genesys

На CrowdRepublic открылся новый предзаказ от Hobby World. На этот раз издательство собирает деньги на выпуск настольной ролевой игры с универсальной системой правил Genesys — её разработала Fantasy Flight Games.
Genesys — это «дистиллят» серии НРИ по «Звёздным войнам» от FFG. В системе нет встроенного сеттинга (только в книгах-дополнениях), только ряд правил, которые позволяют адаптировать любой понравившийся мир и приключение. В основе системы лежат «нарративные игральные кости», на которых изображены символы. Интерпретируя эти символы после броска, игроки описывают последствия действий.
В рамках предзаказа книгу правил можно приобрести за 2250 рублей (при РРЦ в 2790). Дополнительным лотом можно заказать специальные игральные кости (12 штук) и стаканчики для их хранения. Доставить обещают в декабре.
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