На CrowdRepublic открылся предзаказ настольной ролевой игры Genesys

На CrowdRepublic открылся новый предзаказ от Hobby World. На этот раз издательство собирает деньги на выпуск настольной ролевой игры с универсальной системой правил Genesys — её разработала Fantasy Flight Games.

Genesys — это «дистиллят» серии НРИ по «Звёздным войнам» от FFG. В системе нет встроенного сеттинга (только в книгах-дополнениях), только ряд правил, которые позволяют адаптировать любой понравившийся мир и приключение. В основе системы лежат «нарративные игральные кости», на которых изображены символы. Интерпретируя эти символы после броска, игроки описывают последствия действий.

В рамках предзаказа книгу правил можно приобрести за 2250 рублей (при РРЦ в 2790). Дополнительным лотом можно заказать специальные игральные кости (12 штук) и стаканчики для их хранения. Доставить обещают в декабре.