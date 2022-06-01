На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание комикса про посланников ада «Конец Света?»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание российского комикса в жанре фантастической сатиры «Конец Света?». Одна из особенностей — он выполнен в чёрно-белой стилистике, нарисован тушью.
В центре сюжета — три посланника ада, которые превратились в пушистых демоняш. Чтобы устроить конец света, они обращаются за помощью к четвёртому всаднику. И им оказывается хулиган, балагур и рок-звезда с небес!
Примеры страниц
Что внутри
- Приключенческая история-путешествие с элементами адской антиутопии
- Книга с ч/б-рисунком, формат: 17,5×26,5 см, объём: 184 страницы минимум
- Можно заказать открытки, закладки, флексагон и книгу с автографом
- Доставка ориентировочно в августе
Кампания будет идти два месяца, сумма сборов — 100 тысяч рублей.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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