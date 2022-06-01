На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание комикса про посланников ада «Конец Света?»

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание российского комикса в жанре фантастической сатиры «Конец Света?». Одна из особенностей — он выполнен в чёрно-белой стилистике, нарисован тушью.

В центре сюжета — три посланника ада, которые превратились в пушистых демоняш. Чтобы устроить конец света, они обращаются за помощью к четвёртому всаднику. И им оказывается хулиган, балагур и рок-звезда с небес!

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Что внутри

Приключенческая история-путешествие с элементами адской антиутопии

Книга с ч/б-рисунком, формат: 17,5×26,5 см, объём: 184 страницы минимум

Можно заказать открытки, закладки, флексагон и книгу с автографом

Доставка ориентировочно в августе

Кампания будет идти два месяца, сумма сборов — 100 тысяч рублей.