Комикс: Земля плоская, а власти скрывают!

Что, если Земля действительно плоская? Что же тогда делать, если из-за Стены нагрянут чудовища?
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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