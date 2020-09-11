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    Комиксы | Фан | Юмор
    #Игра престолов #Наши комиксы #Плоский мир #теория заговора

    Комикс: Земля плоская, а власти скрывают!

    11 сентября 2020
    Александр Ремизов
    11.09.2020
    3072
    0 минут на чтение
    #Игра престолов #Наши комиксы #Плоский мир #теория заговора

    Что, если Земля действительно плоская? Что же тогда делать, если из-за Стены нагрянут чудовища?

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    Плоская земля

    Почему люди верят в плоскую Землю

     Леонид Мойжес |  09.12.2017

    Удивительно, но в XXI веке есть сторонники Общества плоской Земли. Они заявляют, что наша планета — диск, а фото из космоса — подделки. И хотят это доказать.

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    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

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