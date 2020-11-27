Комикс: самый-самый последний джедай

После девятого эпизода «Звёздных войн» мы как-то давненько не слышали о джедаях, и вот теперь в «Мандалорце» кое-кто из них появился. Впрочем, не исключено, что наверняка где-то в галактике остаются ещё джедаи — разумеется, на пустынной планете!
«Ибо двенадцать более сильное число, чем девять!».
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Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
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