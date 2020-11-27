    12
    Комиксы | Юмор
    #Звёздные войны (Star Wars) #Наши комиксы #юмор

    Комикс: самый-самый последний джедай

    27 ноября 2020
    Александр Ремизов
    27.11.2020
    10249
    0 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #Наши комиксы #юмор

    После девятого эпизода «Звёздных войн» мы как-то давненько не слышали о джедаях, и вот теперь в «Мандалорце» кое-кто из них появился. Впрочем, не исключено, что наверняка где-то в галактике остаются ещё джедаи — разумеется, на пустынной планете!

    «Ибо двенадцать более сильное число, чем девять!».

    Читайте также

    Комикс: точка зрения зомби

    Комикс: точка зрения зомби

     Александр Ремизов |  30.10.2020

    «Узнаем ответ — сможем выжить».

    Комикс: первый промах Бобы Фетта

    Комикс: первый промах Бобы Фетта

     Александр Ремизов |  06.11.2020

    «Алло! Возникли некоторые проблемы».

    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды 1

    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды

     Илья Глазков |  27.11.2020

    В новой серии «Мандалорца» герои встречают легендарного джедая из «Войн клонов», а Малыш Йода получает имя и предысторию.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Александр Ремизов
    Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Калриссиан — это что, армянская фамилия?» Наше интервью с Билли Ди Уильямсом
    «Калриссиан — это что, армянская фамилия?» Наше интервью с Билли Ди Уильямсом
    Star Wars Resistance
    «Звёздные войны: Сопротивление». Чего ждать от нового мультсериала?
    Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе 3
    Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе

    Статьи

    Видео: интервью с писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом
    0
    30268
    Видео: интервью с писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом

    На днях главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский, редактор Светлана Евсюкова и писательница Наталия Осояну побеседовали с автором космооперы «Пространство Откровения» и цикла «Мстительница» Аластером Рейнольдсом. Задали в том числе […]

    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды 1
    0
    12185
    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды

    В новой серии «Мандалорца» герои встречают легендарного джедая из «Войн клонов», а Малыш Йода получает имя и предысторию.

    Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons
    0
    33842
    Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons

    Обложки книг, иллюстрации и рекламные макеты.

    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма 4
    0
    29204
    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма

    Фильм, который переносили годами, вышел почти незамеченным и сразу был забыт. А ведь это последняя часть «Людей Икс», к тому же редкая смесь супергероики с ужасами!

    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    80924
    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Двадцать кило непонятно чего на почте!

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк
    0
    49426
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

    High tech, low life.

    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики
    0
    74737
    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики

    Заодно публикуем несколько кадр, обложку и эксклюзивный рисунок.

    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген! 12
    0
    74665
    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген!

    Заурядное продолжение или главный супергеройский блокбастер года? Зависит от того, на чём играть!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить