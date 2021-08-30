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    Новости

    На МКС нашли трещины в самом старом российском модуле

    30 августа 2021
    30.08.2021
    549
    0 минут на чтение
    На МКС нашли трещины в самом старом российском модуле

    Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что в самом старом модуле Международной космической станции «Заря» обнаружили несквозные трещины.

    Он считает, что со временем эти трещины начнутся расползаться.

    Похожая ситуация была в 2020 года, когда трещины нашли в модуле «Звезда». И хотя в 2021-м их залатали, утечка воздуха не прекратилась, а лишь уменьшилась. Поэтому его изолировали от основной части МКС.

    Более того, около 80% систем «Звезды» вышло за гарантийный срок эксплуатации, так что к 2025 году оборудование модуля вообще может отказать.

    На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят.

    Российский сегмент МКС состоит из пяти модулей: «Зари», «Звезды», «Поиска», «Рассвета» и самого нового — «Науки».

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    Редактор
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