На МКС нашли трещины в самом старом российском модуле

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал, что в самом старом модуле Международной космической станции «Заря» обнаружили несквозные трещины.
Он считает, что со временем эти трещины начнутся расползаться.
Похожая ситуация была в 2020 года, когда трещины нашли в модуле «Звезда». И хотя в 2021-м их залатали, утечка воздуха не прекратилась, а лишь уменьшилась. Поэтому его изолировали от основной части МКС.
Более того, около 80% систем «Звезды» вышло за гарантийный срок эксплуатации, так что к 2025 году оборудование модуля вообще может отказать.
На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят.
Российский сегмент МКС состоит из пяти модулей: «Зари», «Звезды», «Поиска», «Рассвета» и самого нового — «Науки».
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