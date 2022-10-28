Netflix опубликовал первый эпизод четвертого сезона «Принца-дракона» под названием «День перерождения» на YouTube-канале мультсериала.

Его сюжет разворачивается через два года после событий третьего сезона. На этот раз в центре внимания будет загадочный колдун Ааравос.

Все остальные серии выйдут на Netflix уже на следующей неделе — 3 ноября.

А для тех, кто позабыл события первых трёх сезонов, онлайн-кинотеатр подготовил рекап: