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    Новости

    Найтвинг против Красного колпака: трейлер третьего сезона «Титанов»

    15 июля 2021
    15.07.2021
    506
    0 минут на чтение

    HBO Max представил полноценный трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Титаны» по комиксам DC.

    На этот раз авторы позаимствовали сюжет про Красного колпака, одного из самых знаменитых противников Бэтмена, которому до конца удавалось скрывать свою личность. После предполагаемой гибели Джейсона Тодда от рук (вернее, от монтировки) Джокера Брюс Уэйн впадает в отчаяние, Бэтмен больше не появляется на улицах. Решать проблемы в лице Колпака предстоит Дику Грейсону и его Титанам. А помогут им в этом Барбара Городон (Оракул) и Джонатан Крейн (Пугало). От последнего, впрочем, больше неприятностей, чем толку.

    Постер

    Найтвинг против Красного колпака: трейлер третьего сезона «Титанов» 1

    Ранее сериал выходил на площадке DC Universe, но после её закрытия переехал на HBO Max, где проекту подкинули денег.

    Третий сезон стартует 12 августа.

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     Юлий Ким младший |  30.12.2018

    Сериал от нового сервиса DC Universe не похож на смешные шоу от The CW. Это «правильное» мрачное DC, снятое именно для поклонников комиксов.

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