Найтвинг против Красного колпака: трейлер третьего сезона «Титанов»

HBO Max представил полноценный трейлер третьего сезона супергеройского сериала «Титаны» по комиксам DC.

На этот раз авторы позаимствовали сюжет про Красного колпака, одного из самых знаменитых противников Бэтмена, которому до конца удавалось скрывать свою личность. После предполагаемой гибели Джейсона Тодда от рук (вернее, от монтировки) Джокера Брюс Уэйн впадает в отчаяние, Бэтмен больше не появляется на улицах. Решать проблемы в лице Колпака предстоит Дику Грейсону и его Титанам. А помогут им в этом Барбара Городон (Оракул) и Джонатан Крейн (Пугало). От последнего, впрочем, больше неприятностей, чем толку.

Постер

Ранее сериал выходил на площадке DC Universe, но после её закрытия переехал на HBO Max, где проекту подкинули денег.

Третий сезон стартует 12 августа.