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    Новости

    Наследники Оруэлла одобрили пересказ романа «1984» от лица Джулии

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    1475
    1 минута на чтение
    Наследники Оруэлла одобрили пересказ романа «1984» от лица Джулии

    Наследники британского писателя Джорджа Оруэлла одобрили «феминистскую» версию оригинального романа «1984».

    Речь идёт не о переделке, а о книге, которая охватила бы те же самые события, но от лица Джулии, возлюбленной Уинстона, главного героя оригинала. Наследники отмечают, что уже какое-то время подумывали над такой идеей и даже подыскивали автора. В итоге за пересказ возьмётся американская писательница Сандра Ньюман.

    Ньюман консультировал Ричард Блейр, сын Оруэлла.

    Билл Гамильтон, занимающийся литературным наследием писателя, отмечает, что в романе Оруэлла не даётся ответов на два вопроса о Джулии: что она увидела в Уинстоне и как она двигалась по партийной иерархии. Как раз об этом и будет писать Сандра в своём пересказе.

    Сандра проникает в мир Большого Брата совершенно убедительным образом, который не только соответствует духу оригинала, но при этом с точки зрения драматургии дарит совершенно другое повествование, которое можно поставить рядом с оригиналом.

    Роман-антиутопия «1984» вышел в 1949 году, он рассказывал о тоталитарном государстве, в котором партия контролирует общественную жизнь вплоть до каждого шага. Она насаждает идеологию, занимается пропагандой, переписывает историю и даже меняет мышление. Книгу дважды экранизировали, в 1956-м (Майкл Андерсен) и в 1984-м (Майкл Рэдфорд, Уинстона сыграл Джон Хёрт, а Джулию — Сюзанна Гамильтон). Книга во многом вдохновлена романом-антиутопией Евгения Замятина «Мы».

    Подобные пересказы — не такая уж и редкость. Орсон Скотт Кард после «Игры Эндера» написал «Тень Эндера», где события «Игры» рассказывались от лица Боба. А недавно на русском вышло «Солнце полуночи» Стефани Майер — пересказ событий «Сумерек» от лица Эдварда Каллена.

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