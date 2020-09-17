    3
    Новости

    Весной вышла комедия про княжну Анастасию. От нее в шоке вообще все

    17 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    17.09.2020
    2737
    1 минута на чтение

    В апреле в США вышла комедия про княжну Анастасию — с крайне вольной интерпретацией оригинальной истории. Однако о его существовании пользователи сети узнали только в середине сентября.

    Первым на него обратил внимание сценарист Райан Бонд. Одно только описание заставляет ужаснуться.

    По сюжету Распутин помогает Анастасии сбежать от приспешников Ленина через магический портал. В результате княжна Романова оказывается… в Соединенных Штатах 80-х годов, где девушка находит новую подругу Меган — вместе они ходят по магазинам, едят спагетти и пьют колу. Однако вскоре ее начинает преследовать заколдованный Распутин.

    За производство этого великолепия ответственна студия Freestyle Digital Media, которая прежде выпустила жестко раскритикованный фильм «Щелкунчик и Крысиный король».

    История адаптации «Анастасии» у многих вызвала недоумение. В частности, недовольными остались российские пользователи, которым показалось такое отношение к истории оскорбительным.

    В твиттере популярность набрали посты с хэштегами #HandsOffAnastasia (#РукиПрочьОтАнастасии) и #HandsOffRussianStory (РукиПрочьОтРоссийскойИстории).

    Качество фильма оставляет желать лучшего в том числе с визуальной точки зрения.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла» 2
    0
    7397
    Сюзанна Кларк «Пиранези»: новое фэнтези от автора «Стренджа и Норрелла»

    Это волшебно, но совершенно не похоже на то, чего вы ожидаете.

    Iron Harvest
    0
    11402
    Боевые роботы царя и коммунистов: мир игр Iron Harvest 1920+ и «Серп»

    Вместе с Якубом Розальским вспоминаем историю альтернативной Первой мировой.

    Ближе, чем родные, и лучше, чем друзья. Фамильяры в истории и в фантастике
    0
    20102
    Ближе, чем родные, и лучше, чем друзья. Фамильяры в истории и в фантастике

    Чем так привлекателен мотив фамильяра?

    Эксклюзив: читаем отрывок из цикла «В клетке» Джона Скальци 1
    0
    68300
    Читаем роман «В клетке» Джона Скальци: главы первая и вторая

    По земному шару распространяется странный вирус. У большинства людей болезнь протекает как лёгкий грипп, но у тех, кому не повезло, развивается «синдром клетки»…

    Обзор Samurai Jack: Battle Through Time. Всё по канону! 6
    0
    78737
    Обзор Samurai Jack: Battle Through Time. Всё по канону!

    Тартаковски может в игры

    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World
    0
    186325
    Русский Манчкин, Похищение, Салат Удачи: новости настольных игр Hobby World

    Заодно обратите внимание на акцию «Вторая игра за полцены»!

    Джо Аберкромби «Проблема с миром»: первые впечатления от новой книги
    0
    86163
    Джо Аберкромби «Проблема с миром»: первые впечатления от новой книги

    Дмитрий Злотницкий уже прочитал книгу в оригинале и делится первыми впечатлениями.

    Что почитать после «Довода»? Свежие книги про путешествия во времени 4
    0
    144517
    Что почитать после «Довода»? Свежие книги про путешествия во времени

    Если вам после фильма захочется больше подобных историй, вот несколько интересных фантастических книг на тему манипуляций со временем.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить