Весной вышла комедия про княжну Анастасию. От нее в шоке вообще все

В апреле в США вышла комедия про княжну Анастасию — с крайне вольной интерпретацией оригинальной истории. Однако о его существовании пользователи сети узнали только в середине сентября.
Первым на него обратил внимание сценарист Райан Бонд. Одно только описание заставляет ужаснуться.
hey quick question: holy shit pic.twitter.com/qccFM5M2tZ
— Ryan Boyd (@ryandroyd) September 16, 2020
По сюжету Распутин помогает Анастасии сбежать от приспешников Ленина через магический портал. В результате княжна Романова оказывается… в Соединенных Штатах 80-х годов, где девушка находит новую подругу Меган — вместе они ходят по магазинам, едят спагетти и пьют колу. Однако вскоре ее начинает преследовать заколдованный Распутин.
За производство этого великолепия ответственна студия Freestyle Digital Media, которая прежде выпустила жестко раскритикованный фильм «Щелкунчик и Крысиный король».
История адаптации «Анастасии» у многих вызвала недоумение. В частности, недовольными остались российские пользователи, которым показалось такое отношение к истории оскорбительным.
В твиттере популярность набрали посты с хэштегами #HandsOffAnastasia (#РукиПрочьОтАнастасии) и #HandsOffRussianStory (РукиПрочьОтРоссийскойИстории).
И после этой параши они нам ещё будут о культурной апроприации говорить🤦♀️🤦♀️🤦♀️ #HandsOffAnastasia #HandOffRussianHistory pic.twitter.com/sw2frK2deu
— Night Anvita🌌 (@AnvitaPrasar) September 17, 2020
Следующий шаг от американской киноиндустрии: комедийный мьюзикл про Холокост, видимо.
Раз у нас есть веселое фэнтези про княжну и путешествия во времени, хотя в реальности Анастасию жестоко убили вместе с её семьей.#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory https://t.co/s2QpHA94Xm
— ᵏᵃᵗᵉᴍᴏᴏɴᴅᴀɴᴄᴇ (@kmoondance) September 16, 2020
#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory
Шутки шутками, а это "произведение" — настоящее издевательство.
Меня ужасно бесит, что в отношении моей культуры и истории все еще используют клюкву или подобный треш.
Людям с запада не помешало бы начать уважать чужие культуры
— Дона Горди | храм любви к Джинкс | комишки открыты (@GordyMarmot) September 16, 2020
Я не знала об этом фильме и решила посмотреть трейлер
лучше бы я этого не делала, так мерзко стало, зачем было так извращать чужую историю 😬#HandOffRussianHistory#HandsOffAnastasia pic.twitter.com/EkK3BGmBGq
— орешек 🍁 (@Taya_KimKorsak) September 17, 2020
Требуем восстановления справедливости и приведения жалкой американской поделки в соответствие с исторически корректной экранизацией Дона Блута! #HandsOffAnastasia pic.twitter.com/gAxCGvg8Zl
— Valery Korneev (@valk0rn) September 17, 2020
Превратить одну из известнейших трагедий в истории России в такой цирк это не просто неуважение, это абсолютное отсутствие хотя бы минимальных представлений о морали
#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory
— alina|хз сколько дней до ЕГЭ (@LinaAlina_) September 17, 2020
Я все понимаю, современная интерпретация, все дела…
Но не лучше ли в таком случае снять сериал, основанный на легендах об Анастасии, ее возможном спасении, дальнейшей жизни с МАЛОМАЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ#HandsOffAnastasia
— Зеленый Рюкзачок (@Delis_v_Narnii) September 16, 2020
Качество фильма оставляет желать лучшего в том числе с визуальной точки зрения.
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