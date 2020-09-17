Весной вышла комедия про княжну Анастасию. От нее в шоке вообще все

В апреле в США вышла комедия про княжну Анастасию — с крайне вольной интерпретацией оригинальной истории. Однако о его существовании пользователи сети узнали только в середине сентября.

Первым на него обратил внимание сценарист Райан Бонд. Одно только описание заставляет ужаснуться.

hey quick question: holy shit pic.twitter.com/qccFM5M2tZ — Ryan Boyd (@ryandroyd) September 16, 2020

По сюжету Распутин помогает Анастасии сбежать от приспешников Ленина через магический портал. В результате княжна Романова оказывается… в Соединенных Штатах 80-х годов, где девушка находит новую подругу Меган — вместе они ходят по магазинам, едят спагетти и пьют колу. Однако вскоре ее начинает преследовать заколдованный Распутин.

За производство этого великолепия ответственна студия Freestyle Digital Media, которая прежде выпустила жестко раскритикованный фильм «Щелкунчик и Крысиный король».

История адаптации «Анастасии» у многих вызвала недоумение. В частности, недовольными остались российские пользователи, которым показалось такое отношение к истории оскорбительным.

В твиттере популярность набрали посты с хэштегами #HandsOffAnastasia (#РукиПрочьОтАнастасии) и #HandsOffRussianStory (РукиПрочьОтРоссийскойИстории).

И после этой параши они нам ещё будут о культурной апроприации говорить🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #HandsOffAnastasia #HandOffRussianHistory pic.twitter.com/sw2frK2deu — Night Anvita🌌 (@AnvitaPrasar) September 17, 2020

Следующий шаг от американской киноиндустрии: комедийный мьюзикл про Холокост, видимо.

Раз у нас есть веселое фэнтези про княжну и путешествия во времени, хотя в реальности Анастасию жестоко убили вместе с её семьей.#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory https://t.co/s2QpHA94Xm — ᵏᵃᵗᵉᴍᴏᴏɴᴅᴀɴᴄᴇ (@kmoondance) September 16, 2020

#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory Шутки шутками, а это "произведение" — настоящее издевательство.

Меня ужасно бесит, что в отношении моей культуры и истории все еще используют клюкву или подобный треш.

Людям с запада не помешало бы начать уважать чужие культуры — Дона Горди | храм любви к Джинкс | комишки открыты (@GordyMarmot) September 16, 2020

Я не знала об этом фильме и решила посмотреть трейлер

лучше бы я этого не делала, так мерзко стало, зачем было так извращать чужую историю 😬#HandOffRussianHistory#HandsOffAnastasia pic.twitter.com/EkK3BGmBGq — орешек 🍁 (@Taya_KimKorsak) September 17, 2020

Требуем восстановления справедливости и приведения жалкой американской поделки в соответствие с исторически корректной экранизацией Дона Блута! #HandsOffAnastasia pic.twitter.com/gAxCGvg8Zl — Valery Korneev (@valk0rn) September 17, 2020

Превратить одну из известнейших трагедий в истории России в такой цирк это не просто неуважение, это абсолютное отсутствие хотя бы минимальных представлений о морали

#HandsOffAnastasia#HandsOffRussianHistory — alina|хз сколько дней до ЕГЭ (@LinaAlina_) September 17, 2020

Я все понимаю, современная интерпретация, все дела…

Но не лучше ли в таком случае снять сериал, основанный на легендах об Анастасии, ее возможном спасении, дальнейшей жизни с МАЛОМАЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ#HandsOffAnastasia — Зеленый Рюкзачок (@Delis_v_Narnii) September 16, 2020

Качество фильма оставляет желать лучшего в том числе с визуальной точки зрения.