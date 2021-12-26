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    Фан

    Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»

    26 декабря 2021
    26.12.2021
    3773
    3 минуты на чтение
    Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»

    Одна из старых традиций «Мира фантастики» — делиться с подписчиками нашего сообществами мемами. Вы наверняка встречаете их в ленте почти каждый день с пожеланиями доброго утра или дня.

    Мы решили собрать подборку самых популярных мемов, которые публиковали на протяжении года. Многие из них отражали тенденции уходящего года, а многие уже стали классикой. Давайте посмотрим на самые залайканные читателями «Мира фантастики» мемы!

    1. Самым любимым стал мем про короля Теодена из «Властелина колец». Нестареющая классика! (16 июля, 1867 лайков)Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 12
    2. Вторым по популярности в этом году оказался ещё один классический мем, который мы вспоминали по случаю выхода «Дюны» (19 сентября, 1471 лайк).Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 15
    3. Мемы по «Дюне», заполнившие публичное пространство в сентябре, были особенно популярны среди наших читателей (28 сентября, 1352 лайка).Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 18

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      Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.

    4. Как и читатели, наша редакция особенно любит мемы по «Властелину колец» разной степени абсурдности (11 марта, 1339 лайка).Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики»
    5. Кэтмен понравился нашим читателям не меньше брутального оригинала (27 марта, 1294 лайка).Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 1
    6. Совсем свежий декабрьский мем влетел в наш топ, похоже, из-за крайне актуальной для многих ситуации (21 декабря, 1251 лайк)Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 20
    7. Ещё до выхода игры Resident Evil:Village фанаты влюбились в огромную вампиршу Леди Димитреску. А что может быть лучше, чем полюбившаяся героиня под любимую песню? (13 июня, 1200 лайков)

      Верка Демитреска: «Итак, Итан, ты готов гоп гоп чида гоп с нами?»

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       Дмитрий Кинский |  10.02.2021

      Игроки до сих пор активно рисуют с ней фан-арты.

    8. 23 марта произошла авария контейнеровоза «Эвер Гивен», за которой последовала блокировка Суэцкого канала (29 марта, 1197 лайк)

      Актуальная ситуация в Суэцком канале

      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 8

    9. Ностальгические кроссоверы всегда получают особую фанатскую любовь, чему мы убедились не раз в этом году (24 июня, 1147 лайка)
      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 10
    10. В этом году мы вспоминали сюжеты сказок с ужасом (17 июня, 1135 лайков).
      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 9
    11. Как вы могли заметить, в нашем топе особенно много мемов по «Дюне» — она стала настоящим, кхм, оазисом в пустыне мемов. Новость о продолжении киноэпоса — повод не только для радости, но и, конечно, для шутки. (27 октября, 1062)

      Почти все радуются анонсу второй части «Дюны»

      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 19

    12. Одна из самых ожидаемых игр года Resident Evil: Village вышла 1 мая и удивила поклонников своим мистическим антуражем, что было несвойственно для серии игр. Но её герои оказались весьма колоритны — от сексапильной великанши Димитреску до мутировавшей кукольницы. А их дизайн напомнил о знакомых с детства героях и породил множество шуток на этот счёт (22 мая, 1036 лайков).Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 6

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    13. Вышедшая в марте «Годзилла против Конга» оказалась настоящим зрелищным аттракционом и хитом постковидного проката, а борьба между героями, подобно противостоянию Бэтмена и Супермена, стала нарицательной. (11 апреля, 1033)
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      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 5
    15. А этот пост со смешной картинкой запустил большое обсуждение любимых фильмов ужасов. Если будете искать, что посмотреть, можно отыскать в комментариях много интересного. (3 июня, 1024)Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 11
    16. 30 марта неожиданно нашёлся потерянный советский телеспектакль 1991 года по «Хранителям» — первой части «Властелина колец». С этого момента началось прекрасное время с самыми смешными мемами про «советский», «красный» и «коммунистический» «Властелин колец». Мы посвятили этим мемам даже отдельную статью!  (10 апреля, 1013)
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    17. Выход «Дюны» всколыхнул нашу память о важном элементе постсоветской культуры — группы, которая выпускала отменные шлягеры (22 сентября, 1011)
      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 17
    18. «Дюна», конечно, хороша, но тут нельзя не вспомнить о советской классике «Кин-Дза-Дза» (20 сентября, 1000 лайков).

      «Не говори, что тебе нравится аниме
      Если ты не читал мангу».Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 16

    19. А августе вышел многострадальный сиквел «Отряда самоубийц», снятый Джеймсом Ганном. «Миссия навылет» могла похвастаться многими интересными персонажами, но антропоморфная Ласка, которая выглядит как волосатое существо с выпученными глазами, стала для многих из нас тотемным животным (26 августа, 998 лайков).
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    20. И закрывает наш топ ещё один классический мем по «Властелину колец»! (15 августа, 996)

      «C тобой будет мой меч»
      «И мой лук»
      «И моя секира!»
      «УДАЧИ!!»

      Лучшие фантастические мамы года по версии «Мира фантастики» 13

    Спасибо вам за этот год, дорогие читатели!

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