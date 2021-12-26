Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»

Одна из старых традиций «Мира фантастики» — делиться с подписчиками нашего сообществами мемами. Вы наверняка встречаете их в ленте почти каждый день с пожеланиями доброго утра или дня.
Мы решили собрать подборку самых популярных мемов, которые публиковали на протяжении года. Многие из них отражали тенденции уходящего года, а многие уже стали классикой. Давайте посмотрим на самые залайканные читателями «Мира фантастики» мемы!
- Самым любимым стал мем про короля Теодена из «Властелина колец». Нестареющая классика! (16 июля, 1867 лайков)
- Вторым по популярности в этом году оказался ещё один классический мем, который мы вспоминали по случаю выхода «Дюны» (19 сентября, 1471 лайк).
- Мемы по «Дюне», заполнившие публичное пространство в сентябре, были особенно популярны среди наших читателей (28 сентября, 1352 лайка).
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Кино большое, как полет на Луну, и столь же дорогое.
- Как и читатели, наша редакция особенно любит мемы по «Властелину колец» разной степени абсурдности (11 марта, 1339 лайка).
- Кэтмен понравился нашим читателям не меньше брутального оригинала (27 марта, 1294 лайка).
- Совсем свежий декабрьский мем влетел в наш топ, похоже, из-за крайне актуальной для многих ситуации (21 декабря, 1251 лайк)
- Ещё до выхода игры Resident Evil:Village фанаты влюбились в огромную вампиршу Леди Димитреску. А что может быть лучше, чем полюбившаяся героиня под любимую песню? (13 июня, 1200 лайков)
Верка Демитреска: «Итак, Итан, ты готов гоп гоп чида гоп с нами?»
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Игроки до сих пор активно рисуют с ней фан-арты.
- 23 марта произошла авария контейнеровоза «Эвер Гивен», за которой последовала блокировка Суэцкого канала (29 марта, 1197 лайк)
Актуальная ситуация в Суэцком канале
- Ностальгические кроссоверы всегда получают особую фанатскую любовь, чему мы убедились не раз в этом году (24 июня, 1147 лайка)
- В этом году мы вспоминали сюжеты сказок с ужасом (17 июня, 1135 лайков).
- Как вы могли заметить, в нашем топе особенно много мемов по «Дюне» — она стала настоящим, кхм, оазисом в пустыне мемов. Новость о продолжении киноэпоса — повод не только для радости, но и, конечно, для шутки. (27 октября, 1062)
Почти все радуются анонсу второй части «Дюны»
- Одна из самых ожидаемых игр года Resident Evil: Village вышла 1 мая и удивила поклонников своим мистическим антуражем, что было несвойственно для серии игр. Но её герои оказались весьма колоритны — от сексапильной великанши Димитреску до мутировавшей кукольницы. А их дизайн напомнил о знакомых с детства героях и породил множество шуток на этот счёт (22 мая, 1036 лайков).
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Вампиры вместо злобной корпорации.
- Вышедшая в марте «Годзилла против Конга» оказалась настоящим зрелищным аттракционом и хитом постковидного проката, а борьба между героями, подобно противостоянию Бэтмена и Супермена, стала нарицательной. (11 апреля, 1033)
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Битва титанов! Обезьяна с топором против радиоактивного крокодила — кто победит и почему это обязательно стоит увидеть на большом экране?
- В этом году День Звёздных войн у нас длился дольше обычного (6 мая, 1030)
- А этот пост со смешной картинкой запустил большое обсуждение любимых фильмов ужасов. Если будете искать, что посмотреть, можно отыскать в комментариях много интересного. (3 июня, 1024)
- 30 марта неожиданно нашёлся потерянный советский телеспектакль 1991 года по «Хранителям» — первой части «Властелина колец». С этого момента началось прекрасное время с самыми смешными мемами про «советский», «красный» и «коммунистический» «Властелин колец». Мы посвятили этим мемам даже отдельную статью! (10 апреля, 1013)
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Кажется, фанаты «Властелина колец» истосковались по Средиземью
- Выход «Дюны» всколыхнул нашу память о важном элементе постсоветской культуры — группы, которая выпускала отменные шлягеры (22 сентября, 1011)
- «Дюна», конечно, хороша, но тут нельзя не вспомнить о советской классике «Кин-Дза-Дза» (20 сентября, 1000 лайков).
«Не говори, что тебе нравится аниме
Если ты не читал мангу».
- А августе вышел многострадальный сиквел «Отряда самоубийц», снятый Джеймсом Ганном. «Миссия навылет» могла похвастаться многими интересными персонажами, но антропоморфная Ласка, которая выглядит как волосатое существо с выпученными глазами, стала для многих из нас тотемным животным (26 августа, 998 лайков).
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Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?
- И закрывает наш топ ещё один классический мем по «Властелину колец»! (15 августа, 996)
«C тобой будет мой меч»
«И мой лук»
«И моя секира!»
«УДАЧИ!!»
Спасибо вам за этот год, дорогие читатели!
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