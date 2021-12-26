Лучшие фантастические мемы года по версии «Мира фантастики»

Одна из старых традиций «Мира фантастики» — делиться с подписчиками нашего сообществами мемами. Вы наверняка встречаете их в ленте почти каждый день с пожеланиями доброго утра или дня.

Мы решили собрать подборку самых популярных мемов, которые публиковали на протяжении года. Многие из них отражали тенденции уходящего года, а многие уже стали классикой. Давайте посмотрим на самые залайканные читателями «Мира фантастики» мемы!

Спасибо вам за этот год, дорогие читатели!