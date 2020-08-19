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    Новости

    Netflix продлил «Боевую монахиню» на второй сезон

    19 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    19.08.2020
    1790
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    Netflix продлил на второй сезон фантастический сериал «Боевая монахиня» (в оригинале — Warrior Nun), в основу которого легла одноименная серия комиксов Бена Данна.

    Вместе с этим онлайн-кинотеатр поделился небольшим роликом, в котором показал реакцию актеров, впервые узнавших об этом.

    Пост шоураннера вновь займет создатель «Призрачных войн» Саймон Барри, а Альба Баптиста из «Патрика» вернется к главной роли.

    Дата выхода второго сезона «Боевой монахини» не уточняется. Когда начнутся его съемки, тоже пока непонятно.

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     Дмитрий Кинский |  17.06.2020

    Премьера состоится 2 июля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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