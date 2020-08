Netflix продлил «Боевую монахиню» на второй сезон

Netflix продлил на второй сезон фантастический сериал «Боевая монахиня» (в оригинале — Warrior Nun), в основу которого легла одноименная серия комиксов Бена Данна.

Вместе с этим онлайн-кинотеатр поделился небольшим роликом, в котором показал реакцию актеров, впервые узнавших об этом.

Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT

— Netflix (@netflix) August 19, 2020