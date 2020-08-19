Netflix продлил «Боевую монахиню» на второй сезон

Netflix продлил на второй сезон фантастический сериал «Боевая монахиня» (в оригинале — Warrior Nun), в основу которого легла одноименная серия комиксов Бена Данна.
Вместе с этим онлайн-кинотеатр поделился небольшим роликом, в котором показал реакцию актеров, впервые узнавших об этом.
Warrior Nun has been renewed for a second season — watch the cast find out pic.twitter.com/FOFY4N4RhT
— Netflix (@netflix) August 19, 2020
Пост шоураннера вновь займет создатель «Призрачных войн» Саймон Барри, а Альба Баптиста из «Патрика» вернется к главной роли.
Дата выхода второго сезона «Боевой монахини» не уточняется. Когда начнутся его съемки, тоже пока непонятно.
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Дмитрий Кинский | 17.06.2020
Премьера состоится 2 июля.
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