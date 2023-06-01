Netflix проведет трансляцию Tudum и расскажет о грядущих проектах

Портал CBR рассказал, что Netflix проведет летом трансляцию Tudum, в рамках которой онлайн-кинотеатр поделится новостями о своих грядущих проектах.

Что странно, издание вскоре удалило заметку о мероприятии. Тем не менее в сети остались рекламные ролики у бразильских инфлюенсеров.

В программу войдут «Аватар: Последний маг воздуха», «Игра в кальмара», «Ведьмак», «Мятежная Луна» Зака Снайдера, «Ван-Пис», «Очень странные дела», «Люпен», «Кобра Кай», «Задача трех тел», и другие тайтлы.

Трансляция Tudum должна пройти 17 июня в 23:00 по МСК.