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    Новости

    Netflix проведет трансляцию Tudum и расскажет о грядущих проектах

    1 июня 2023
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    01.06.2023
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    Netflix проведет трансляцию Tudum

    Портал CBR рассказал, что Netflix проведет летом трансляцию Tudum, в рамках которой онлайн-кинотеатр поделится новостями о своих грядущих проектах.

    Что странно, издание вскоре удалило заметку о мероприятии. Тем не менее в сети остались рекламные ролики у бразильских инфлюенсеров.

    В программу войдут «Аватар: Последний маг воздуха», «Игра в кальмара», «Ведьмак», «Мятежная Луна» Зака Снайдера, «Ван-Пис», «Очень странные дела», «Люпен», «Кобра Кай», «Задача трех тел», и другие тайтлы.

    Трансляция Tudum должна пройти 17 июня в 23:00 по МСК.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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