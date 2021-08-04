Николас Холт сыграет прислужника Дракулы в фильме Криса Маккея

По данным Deadline, Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс») исполнит главную роль в грядущем фильме про прислужника Дракулы от Universal.

Помните Ренфилда? Пациента из лечебницы для душевнобольных, который пострадал от влияния Дракулы? Он фигурировал в оригинальном романе всего на нескольких страницах, но теперь кинокомпания хочет посвятить ему отдельный фильм — о том, как бедняга пытается выйти из-под контроля кровопийцы.

Картину поставит Крис Маккей («Война будущего», «Лего Фильм: Бэтмен»), автором идеи выступил Роберт Киркман (автор комиксов «Неуязвимый» и «Ходячие мертвецы»). Сценарий написал Райан Ридли.

Universal параллельно разрабатывает несколько фильмов в своей новой волне «вселенной монстров» → готовятся, например, «Человек-волк» с Райаном Гослингом и «Ван Хелсинг» от продюсера Джеймса Вана. Но именно «Ренфилд», пусть и не с хоррор-элементами, привёл компанию в восторг. Инсайдеры говорят, что сочетание юмора и экшена в первом черновике сценария — именно то, что искали продюсеры.

В числе следующих проектов Холта — второй сезон сериала «Великая» с Эль Фаннинг и комедия «Меню» с Аней Тейлор-Джой и Рэйфом Файнсом.