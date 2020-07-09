По данным Deadline, режиссёр Ли Уоннелл («Апгрейд», «Человек-невидимка») ведёт переговоры: с Universal о работе над новой версией классического фильма ужасов «Человек-волк». За картиной ещё с мая закреплён актёр Райан Гослинг, который может сыграть главную роль.

Уоннелл собирается написать собственный план сценария. Фильм хоть и будет вдохновлён классикой 1941 года, но в его основе будет собственная идея режиссёра. При этом издание отмечает, что писать сценарий будут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело («Оранжевый — хит сезона»). THR уточняет детали: Гослинг сыграет заражённого болезнью телеведущего. Текст напоминает по духу фильмы «Телесеть» (1976) и «Стрингер» (2014).

В марте 2020-го вышел «Человек-невидимка» Уоннелла с Элизабет Мосс в главной роли. Картина при бюджете в 7 миллионов долларов собрала мировую кассу в 124 миллиона.

В мае СМИ рассказали, что Уоннелл начнёт работу над сериалом-сиквелом «Апгрейда». Соавтором и продюсером выступит Тим Уолш — он работал над «Тредстоуном», основанным на фильмах про Джейсона Борна.