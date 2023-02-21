Новый «Хеллбой» будет фолк-хоррором с рейтингом R

Режиссер Брайан Тейлор, наиболее известный по фильмам «Адреналин» и «Призрачный гонщик 2», подтвердил, что в производстве находится еще один перезапуск «Хеллбоя».
В основу картины ляжет мрачная серия комиксов The Crooked Man, в которой парень из пекла противостоит приспешнику дьявола в конце 1950-х годов.
А над сценарием работали сам создатель «Хеллбоя» Майк Миньола и Кристофер Голден, приложивший к некоторым комиксам во франшизе, а также к фильму 2019 года.
Сам Тейлор описывает грядущую картинку как фолк-хоррор с рейтингом R.
Молодой Хеллбой, блуждающий по темным уголкам мира… Исследователь паранормальных явлений, ночной сталкер… The Crooked Man — как раз про него. <…> Это моя любимая версия персонажа.
У нового «Хеллбоя» пока нет даты выхода.
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