Новый трейлер Amnesia: Rebirth — игра выйдет через месяц

Frictional Games объявила, что Amnesia: Rebirth выйдет в следующем месяце — 20 октября. Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер.
Уже сейчас можно оформить предзаказ. В Steam и EGS игру можно купить за 463 рубля, в GOG она стоит 459 рублей, а в PS Store — 2049 рублей.
Во всех случаях до релиза на третью часть «Амнезии» действует небольшая скидка, но на PS4 она актуальна лишь для подписчиков PS Plus.
В центре сюжета девушка Таси Трианон, которая очнулась в глубинах алжирской пустыни. Ей предстоит выбраться оттуда и вспомнить, что с ней произошло.
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