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    Новости

    Новый трейлер Amnesia: Rebirth — игра выйдет через месяц

    16 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    16.09.2020
    2668
    0 минут на чтение
    Новый трейлер Amnesia: Rebirth — игра выйдет через месяц

    Frictional Games объявила, что Amnesia: Rebirth выйдет в следующем месяце — 20 октября. Вместе с этим разработчики выпустили новый трейлер.

    Уже сейчас можно оформить предзаказ. В Steam и EGS игру можно купить за 463 рубля, в GOG она стоит 459 рублей, а в PS Store — 2049 рублей.

    Во всех случаях до релиза на третью часть «Амнезии» действует небольшая скидка, но на PS4 она актуальна лишь для подписчиков PS Plus.

    В центре сюжета девушка Таси Трианон, которая очнулась в глубинах алжирской пустыни. Ей предстоит выбраться оттуда и вспомнить, что с ней произошло.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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