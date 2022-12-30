Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World после шести месяцев затишья опубликовала двухминутный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В ролике можно увидеть катсцены, перестрелки с людьми и монстрами, интерфейсы игры и взаимодействие с аномалиями.

Вместе с этим в Steam стартовали предзаказы игры. В Турции стандартное издание стоит 345 лир, а в Грузии — 35 долларов.

Релиз состоится в 2023 году на XSX/S и ПК — точной даты пока нет.