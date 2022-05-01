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    Один из первых фильмов Роберта Эггерса — короткометражная экранизация Эдгара Аллана По

    1 мая 2022
    01.05.2022
    3
    2 минуты на чтение
    Роберт Эггерс экранизирует Эдгара Аллана По в короткометражном фильме «Сердце-обличитель»

    «Варяг» — новая картина режиссёра «Маяка» и «Ведьмы» Роберта Эггерса — вышла в мировой прокат 8 апреля. Это всего лишь третий фильм подающего надежды режиссёра: Эггерс дебютировал в большом кино лишь в 2015 году с хоррором «Ведьма». Тем не менее он начал снимать фильмы значительно раньше: в 2008 году режиссёр экранизировал рассказ «Сердце-обличитель» Эдгара Аллана По в формате короткометражного фильма.

    Фильм стал первой пробой — благодаря ему Эггерс развил ту эстетику ужасов, которую была усовершенствована в «Ведьме», а также режиссёр обрёл нескольких важных соратников. Режиссёр решил показать свою первую работу киноманам, опубликовав его на IndieWire.

    Он заявил:

    Я рад поделиться «Сердцем-обличителем». Это неровный фильм, но это мой первый фильм, которым я горжусь. Это также моя первая совместная работа с моими оператором-постановщиком Джарином Блашке и Луиз Форд, ответственной за монтаж. С тех пор мы работаем вместе, так что это важный фильм для всех нас троих. Это также моя первая совместная работа со звукорежиссером Дамианом Вольпе.

    Классический рассказ Эдгара Аллана По повествует о человеке, убившем сожителя-старика, после чего его начинает преследовать биение сердца мертвеца — он слышит звук в стенах и под половицами.

    Изначально я хотел, чтобы старика сыграл невероятно слабый актер, находящийся на пороге смерти, и понял, что условия на съёмках не подойдут для такой хрупкости. Мы снимали фильм в феврале в заброшенном доме XIX века в Нью-Гэмпшире. Было грязно и холодно — и это ещё мягко говоря.

    Я сказал себе: «Лучше пусть кукла играет старика, чем чуть более молодой актер, но в гриме». Эта мысль прижилась. Идея о неживой кукле или марионетке в качестве антагониста была странным выбором, но, к лучшему или к худшему, это, безусловно, делает фильм уникальным. Я также особенно горжусь игрой Керрингтона Вильмонта. Я надеюсь, что зрители обратят на него внимание.

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