Первый трейлер «Варяги» от режиссера «Маяка» и «Ведьмы»

В сети появился первый трейлер «Варяги» (в оригинале The Northman) — нового фильма Роберта Эггерса, известного по «Маяку» и «Ведьме».
Над сценарием, кстати, тоже работал Эггерс вместе с исландским писателем Сьоном Сигурдссоном.
Сюжет картины развернется в Исландии начала 10 века, а в центре внимания будет наследник престола, который хочет отомстить за смерть своего отца.
В фильме будет звездный актерский состав: Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Итан Хоук, Уиллем Дефо и артистка Бьорк.
Премьера состоится 28 апреля 2022 года.
Трейлер
Постер
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Редактор
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