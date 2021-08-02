Ого, скоро выйдет новая глава манги «Блич»!

Из свежего выпуска Weekly Shonen Jump стало известно, что 10 августа в журнале опубликуют 73-страничную главу «Блича» за авторством Тайто Кубо в честь 20-летия манги.

О сюжете «ваншота» известно мало, а синопсис гласит:

Ичиго пригласили в Общество душ на определенную церемонию, но?!

Кубо запустил «Блич» в Weekly Shonen Jump в 2001 году и завершил мангу в августе 2016 года. По ее мотивам с 2004 по 2012 год выходило одноименное аниме, в котором насчитывается 366 серий. Также были четыре полнометражки и два OVA-эпизода.