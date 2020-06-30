«Они все отняли у нас» — полноценный трейлер сериала «Проклятая»

Netflix выпустил полноценный трейлер «Проклятой» — адаптации иллюстрированного романа Тома Уилера и художника Фрэнка Миллера, переосмысляющего легенду о короле Артуре.
По сюжету Нимуэ, будущая Владычица озера, встречает Артура и отправляется вместе с ним на поиски легендарного меча Экскалибура, чтобы отомстить Красным Паладинам, уничтожившим ее родную деревню. Но без помощи Мерлина они не обойдутся.
Главную героиню сыграла Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), а Артура — Девон Террелл («Офелия»).
Все эпизоды «Проклятой» выйдут 17 июля.
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Все эпизоды выйдут на Netflix 17 июля.
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