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    «Они все отняли у нас» — полноценный трейлер сериала «Проклятая»

    30 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    30.06.2020
    5423
    1 минут на чтение
    «Они все отняли у нас» — полноценный трейлер сериала «Проклятая»

    Netflix выпустил полноценный трейлер «Проклятой» — адаптации иллюстрированного романа Тома Уилера и художника Фрэнка Миллера, переосмысляющего легенду о короле Артуре.

    По сюжету Нимуэ, будущая Владычица озера, встречает Артура и отправляется вместе с ним на поиски легендарного меча Экскалибура, чтобы отомстить Красным Паладинам, уничтожившим ее родную деревню. Но без помощи Мерлина они не обойдутся.

    Главную героиню сыграла Кэтрин Лэнгфорд («13 причин почему»), а Артура — Девон Террелл («Офелия»).

    Все эпизоды «Проклятой» выйдут 17 июля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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