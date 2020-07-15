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    Организаторы литпремии «Новая фантастика» объявят победителей на церемонии 15 августа

    15 июля 2020
    Кот-император
    15.07.2020
    371
    1 минута на чтение

    Организаторы литературной премии «Новая фантастика 2020» объявили, что церемония награждения победителей всё-таки пройдёт оффлайн — уже 15 августа, в отеле «Метрополь».

    Первоначально огласить результаты хотели ещё в конце весны, но в итоге мероприятие отложили из-за Covid-19. Организаторы говорят, что провести офлайн-встречу решили после ослабления мер и снятия ограничений.

    Вместе с тем, организаторы пригласили самых разных деятелей искусства — всего ожидаются около сотни представителей индустрии, среди которых писатели и журналисты. Организаторы отмечают уверенность в том, что «смогут расположить достаточно людей в зале без угрозы для их здоровья».

    Шорт-лист премии представили ещё в апреле — с ссылками на работы участников. В сезоне 2020 в состав жюри вошли 21 человек, среди них:

    • Владислав Гончаров — опытный писатель и литературный критик.
    • Анна Минаева — автор более 30 книг, в том числе в издательствах «Эксмо» и АСТ.
    • Алексей Жарков — руководитель конкурса фантастики «Квазар», издающийся автор.
    • Дарья Ченская — редактор издательства «Рипол классик».

    10 финалистов получат денежный приз в размере 15 000 рублей, приглашение в ежегодный сборник лучших работ, который выпустит издательство «Рипол классик» и мастер-класс от членов жюри. Жюри также выберет лучшую работу конкурса — её автор получит дополнительно 35 000 рублей.

    Это уже четвёртый сезон «Новой фантастики». Его организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

    Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».

    «Мир фантастики» напоминает, что несмотря на снятие ограничений, коронавирусная угроза никуда не ушла — призываем соблюдать бдительность.

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    Кот-император
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