Отрывок и постеры «Новых мутантов» — фильм всё ещё запланирован на 28 августа

На онлайн-фестивале Comic Con at Home прошла панель с участием актёров и режиссёра «Новых мутантов» Джоша Буна, на которой показали двухминутный отрывок из самого начала фильма, свежий тизер и несколько постеров.

Сюжет начинается с того, что одна из героинь просыпается из-за нападения демонического медведя и пытается от него сбежать (самого монстра в кадре нет), но в лесу она теряет сознание. В следующем кадре она просыпается в жутком месте — том самом доме, где развернётся действие картины.

Самого медведя и сражение с ним можно разглядеть в тизере. В целом, если фильм опять перенесут, то его можно будет уже восстановить по кадрам и отрывкам.

А вот и несколько постеров:

Джош Бун подтвердил, что картина будет идти 1 час 38 минут.

Пока что «Новые мутанты» запланированы к показу в кино 28 августа. Но слухи и утечки говорят, что фильм таки могут отдать на стриминговый сервис Disney+. Например, шеф-редактор портала The DisInsider, который специализируется на новостях вокруг Disney, пояснил, что получил письмо о фильме без даты релиза. И он считает, что панель была предварительно записана.

I got a press email for THE NEW MUTANTS and it didn’t have a release date, also it’s possible the panel was pre-recorded… it’s not hitting theaters despite an image you may see.

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) July 23, 2020