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    Отрывок и постеры «Новых мутантов» — фильм всё ещё запланирован на 28 августа

    24 июля 2020
    Кот-император
    24.07.2020
    2025
    1 минута на чтение
    Отрывок и постеры «Новых мутантов» — фильм всё ещё запланирован на 28 августа

    На онлайн-фестивале Comic Con at Home прошла панель с участием актёров и режиссёра «Новых мутантов» Джоша Буна, на которой показали двухминутный отрывок из самого начала фильма, свежий тизер и несколько постеров.

    Сюжет начинается с того, что одна из героинь просыпается из-за нападения демонического медведя и пытается от него сбежать (самого монстра в кадре нет), но в лесу она теряет сознание. В следующем кадре она просыпается в жутком месте — том самом доме, где развернётся действие картины.

    Самого медведя и сражение с ним можно разглядеть в тизере. В целом, если фильм опять перенесут, то его можно будет уже восстановить по кадрам и отрывкам.

    А вот и несколько постеров:

    Джош Бун подтвердил, что картина будет идти 1 час 38 минут.

    Пока что «Новые мутанты» запланированы к показу в кино 28 августа. Но слухи и утечки говорят, что фильм таки могут отдать на стриминговый сервис Disney+. Например, шеф-редактор портала The DisInsider, который специализируется на новостях вокруг Disney, пояснил, что получил письмо о фильме без даты релиза. И он считает, что панель была предварительно записана.

    Кроме того, ранее в сети появился ролик, согласно которому «Новые мутанты» выйдут на стриминге 4 сентября. В Disney отвергли свою причастность к видео, назвав его фейком. Но в тизере разглядели новые кадры и реплики. К тому же, ранее Disney отвергала слухи о том, что «Артемис Фаул» выйдет на стриминге — результат мы все знаем.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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