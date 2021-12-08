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    Новости

    Патрик Ротфусс: я написал уже 400 тысяч слов «Дверей из камня»

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    2264
    0 минут на чтение

    Внезапный гость в рубрике «всё, что угодно, лишь бы не писать продолжение».

    Недавно писатель-фантаст Патрик Ротфусс провёл прямой эфир на Twitch, где неожиданно для отчаявшихся поклонников поделился хорошими новостями. «Двери из камня», долгожданный третий роман фэнтезийного цикла «Хроника Убийцы Короля», написан примерно на 400 тысяч слов. Для сравнения, это примерно объём «Бури мечей» Джорджа Мартина. Книга, само собой, ещё не завершена.

    «Хроника Убийцы Короля» — роман-эпопея в жанре героического высокого фэнтези. Его действие рассказывается от лица Квоута, некогда знаменитого героя, мага и музыканта, а теперь простого трактирщика. По задумке, каждая книга трилогии — это история, рассказанная им за день. Иногда он отвлекается от рассказа, чтобы разобраться с какими-то проблемами в трактире или обсудить его с гостем.

    Первый том «Имя ветра» вышел в 2007 году. Патрик Ротфусс считал, что сможет писать по книге в год, но работа над продолжением сильно затянулась. И «Страхи мудреца» увидели свет лишь в 2011-м. А третью книгу поклонники всё ждут и ждут — такая же история, как и с «Ветрами Зимы» Джорджа Мартина.

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