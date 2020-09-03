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    Перевод Disco Elysium готов на 52% — и другие подробности

    3 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    03.09.2020
    1090
    0 минут на чтение
    Перевод Disco Elysium готов на 52% — и другие подробности

    Переводчики Disco Elysium на русский опубликовали большой пост, в котором рассказали о процессе локализации ролевой игры от ZA/UM — работа уже завершена на 52%.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Авторы Disco Elysium предоставили переводчикам инструменты, которые помогают не запутаться в бесконечных файлах и оставаться в контексте любой реплики и шутки;
    • Все переведенные и отредактированные материалы отправляют ZA/UM на проверку, а после — дополнительно шлифуют при необходимости;
    • Над локализацией работает небольшая команда опытных переводчиков и фанатов Disco Elysium, поскольку таким образом проще сохранить целостность стилистики. А новых людей сейчас не добирают;
    • Александра «Альфина» Голубева, которая изначально занималась редактурой, теперь одна из переводчиков. При этом ее объем работы увеличился, так что своим вкладом она довольна;
    • Цензуры в переводе не будет, не считая слова «f****t» — она есть даже в оригинале;
    • Разработчики Disco Elysium регулярно помогают команде с переводом и делятся справочными материалами;
    • Слово Pale перевели как «Серость» — в ZA/UM полностью согласны с такой интерпретацией;
    • Надписи, вывески и другие текстуры не будут локализированы;
    • А индикатор прогресса на сайте переводчики теперь будут обновлять раз в несколько недель.
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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