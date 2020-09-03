Перевод Disco Elysium готов на 52% — и другие подробности

Куда податься тоскующей по советскому прошлому душе, если ты умер, но ни в Рай, ни в Ад, ни в Вальгаллу тебя не пускают? Разве что спросить у перевозчика Харона — возможно, он подскажет, куда отправляться таким, как ты…