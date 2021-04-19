Первые кадры экшена «Шан-Чи и легенда Десяти колец»

EW опубликовал первые кадры из грядущего супергеройского экшена Marvel «Шан-Чи и легенда Десяти колец», который сфокусируется на мастере боевых искусств Шан-Чи.
Заодно в сети появился и первый постер.
По сюжету, Шан-Чи внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец», которую возглавляет Мандарин (тот самый, настоящий). Там герой надеется найти ответы на вопросы о своём прошлом, а также выведать секреты этой организации.
Главную роль исполнил Симу Лю. В фильме также снялись Аквафина, Тони Люн, Мишель Йео и другие. Поставил картину Дестин Дэниел Креттон.
Фильм запланирован на 3 сентября (в России — с 2 сентября). Пока что у фильма анонсировал только кинопрокат, без выхода на Disney+.
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