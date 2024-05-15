Первые трейлер и скриншоты Assassin’s Creed Shadows в японском сеттинге

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер новой части Assassin’s Creed с подзаголовком Shadows.
Действие развернется в феодальной Японии эпохи Сэнгоку, а в центре сюжета будет сразу два персонажа — темнокожий самурай Ясукэ (реальная историческая личность) и куноити Наоэ.
За разработку отвечало подразделение Quebec, выпустившее прежде Assassin’s Creed Odyssey и Syndicate.
Игру делают на новом движке Anvil Pipeline, благодаря которому в ней будет улучшенная графика, анимации и трассировка лучей.
Релиз состоится 15 ноября на PS5, XSX/S и ПК.
Трейлер
Скриншоты
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