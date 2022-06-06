Первый тизер Strange World — ретрофутуристического приключения Disney

Disney показал первый тизер приключенческого мультфильма Strange World про, собственно, удивительный мир, куда попадает семья путешественников. Тизер стилизован под «палп»-журналы с их характерными шрифтами и подачей.

Действие мультфильма развернётся в глубинах странного мира, затерянного, судя по всему, в пространстве и времени. Главного героя — сына известного исследователя — озвучит Джейк Джилленхол.

Режиссёр — Дон Холл («Райя и Последний дракон», «Моана»), вторым режиссёром и сценаристом выступает Ки Нгуйен («Райя и Последний дракон»).

Премьера запланирована на 23 ноября. Увидим ли её в российских кинотеатрах, пока неизвестно.