Первый тизер Strange World — ретрофутуристического приключения Disney

Disney показал первый тизер приключенческого мультфильма Strange World про, собственно, удивительный мир, куда попадает семья путешественников. Тизер стилизован под «палп»-журналы с их характерными шрифтами и подачей.
Действие мультфильма развернётся в глубинах странного мира, затерянного, судя по всему, в пространстве и времени. Главного героя — сына известного исследователя — озвучит Джейк Джилленхол.
Режиссёр — Дон Холл («Райя и Последний дракон», «Моана»), вторым режиссёром и сценаристом выступает Ки Нгуйен («Райя и Последний дракон»).
Премьера запланирована на 23 ноября. Увидим ли её в российских кинотеатрах, пока неизвестно.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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