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    Новости

    Первый тизер-трейлер аниме «Tekken: Родословная» по серии файтингов

    20 марта 2022
    20.03.2022
    1159
    0 минут на чтение
    Первый трейлер аниме-сериала «Tekken: Родословная» по серии файтингов 1

    Netflix опубликовал первый официальный трейлер аниме-сериала «Tekken: Родословная», созданного на основе серии файтингов Tekken.

    В центре истории окажется Дзин Кадзама, который стал главным действующим лицом Tekken с третьей части игры. Он является одним из самых узнаваемых бойцов файтинга.

    По сюжету Дзин Кадзама освоил боевые искусства ещё в детстве, но его сил было недостаточно, чтобы остановить зло, которое уничтожило всё, что было дорого мальчику. Герою предстоит найти своего деда, который сможет обучить его боевым навыкам в совершенстве, чтобы одолеть древнего монстра Огра и принять участие в турнире «Король Железного Кулака».

    Премьера состоится уже в этом году.

    Ранее серия файтингов Tekken была экранизирована как одноименный аниме-фильм, вышедший в 1998 году, и художественный японо-американский фильм «Теккен» в 2009 году. Также в 2011 году вышел японский CG-фильм «Теккен: Кровная месть».

    Постер

    Первый трейлер аниме-сериала «Tekken: Родословная» по серии файтингов

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     Александр Киселев |  07.06.2017

    Самый глубокий, сбалансированный и при этом интуитивный представитель жанра. Однако, если вы не любите пальцеломкие бои по Сети, ничего интересного вы здесь не найдёте.

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