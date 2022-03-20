Первый тизер-трейлер аниме «Tekken: Родословная» по серии файтингов

Netflix опубликовал первый официальный трейлер аниме-сериала «Tekken: Родословная», созданного на основе серии файтингов Tekken.

В центре истории окажется Дзин Кадзама, который стал главным действующим лицом Tekken с третьей части игры. Он является одним из самых узнаваемых бойцов файтинга.

По сюжету Дзин Кадзама освоил боевые искусства ещё в детстве, но его сил было недостаточно, чтобы остановить зло, которое уничтожило всё, что было дорого мальчику. Герою предстоит найти своего деда, который сможет обучить его боевым навыкам в совершенстве, чтобы одолеть древнего монстра Огра и принять участие в турнире «Король Железного Кулака».

Премьера состоится уже в этом году.

Ранее серия файтингов Tekken была экранизирована как одноименный аниме-фильм, вышедший в 1998 году, и художественный японо-американский фильм «Теккен» в 2009 году. Также в 2011 году вышел японский CG-фильм «Теккен: Кровная месть».

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