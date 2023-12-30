Новый тизер-трейлер сиквела «Майора Грома»

Компания Bubble объявила, что сиквел «Майора Грома» с подзаголовком «Игра» выйдет 23 мая 2024 года.
После проката в кинотеатрах супергеройский фильм выпустит в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
В режиссерском кресле вновь Олег Трофим, снявший первую часть и «короткометражку». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.
На этот раз майору Игорю Грому предстоит столкнуться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак, который предложил сыграть главному герою в игру, поставив на кон жизни людей.
Вот новый тизер-трейлер картины.
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Редактор
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