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    Новый тизер-трейлер сиквела «Майора Грома»

    30 декабря 2023
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    30.12.2023
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    Первый тизер-трейлер сиквела «Майора Грома»

    Компания Bubble объявила, что сиквел «Майора Грома» с подзаголовком «Игра» выйдет 23 мая 2024 года.

    После проката в кинотеатрах супергеройский фильм выпустит в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

    В режиссерском кресле вновь Олег Трофим, снявший первую часть и «короткометражку». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

    На этот раз майору Игорю Грому предстоит столкнуться с таинственным злодеем по прозвищу Призрак, который предложил сыграть главному герою в игру, поставив на кон жизни людей.

    Вот новый тизер-трейлер картины.

     

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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