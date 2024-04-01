Первый тизер второго сезона «Ходячих мертвецов: Выжившие»

31 марта на AMC вышел последний эпизод «Ходячих мертвецов: Выжившие», в конце которого показали тизер-трейлер второго сезона «Дэрила Диксона».

Продолжение получило подзаголовок «Книга Кэрол». В нем будет сразу несколько сюжетных линий, одну из которых посветят Кэрол, что ищет главного героя.

«Дэрила Диксона» довольно тепло (по меркам франшизы) приняли в 2023 году как критики, так и зрители. На сайте Metacritic у сериала 68 из 100 и 6,4 из 10 баллов соответственно.

Премьера состоится летом — точной даты пока нет.