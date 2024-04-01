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    Первый тизер второго сезона «Ходячих мертвецов: Выжившие»

    1 апреля 2024
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    01.04.2024
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    Первый тизер второго сезона «Ходячих мертвецо

    31 марта на AMC вышел последний эпизод «Ходячих мертвецов: Выжившие», в конце которого показали тизер-трейлер второго сезона «Дэрила Диксона».

    Продолжение получило подзаголовок «Книга Кэрол». В нем будет сразу несколько сюжетных линий, одну из которых посветят Кэрол, что ищет главного героя.

    «Дэрила Диксона» довольно тепло (по меркам франшизы) приняли в 2023 году как критики, так и зрители. На сайте Metacritic у сериала 68 из 100 и 6,4 из 10 баллов соответственно.

    Премьера состоится летом — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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